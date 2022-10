“GF Vip”, Luca Salatino e il racconto della sua depressione: “Devo tutto a mia madre”

La nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 si apre con il racconto commovente di Luca Salatino. L’ex tronista romano, noto per la sua simpatia e voracità, sta mostrando nella casa anche quel lato molto sensibile che aveva fatto appassionare gli spettatori alla sua storia durante il programma Uomini e Donne. Questa sera per lui un incontro che gli riempie il cuore, quello con mamma Rita.

Luca Salatino: l’infanzia difficile e la depressione

Il duro dal cuore d’oro, Luca Salatino sta conquistando il pubblico del GF Vip come ha fatto la scorsa stagione con quello di Uomini e Donne. L’ex tronista si è presentato nella casa come il ragazzo di borgata, anche un po’ coatto, ma con una storia molto interessante e dura alle spalle, che il grande pubblico non conosceva fino a questa sera.

Un’infanzia difficile: la sua grande sensibilità lo ha portato ad essere bullizzato da bambino, una vita di borgata molto difficile per lui, che veniva anche picchiato, senza mai raccontare nulla a casa. Il momento più duro, però, è arrivato quando mamma Rita si è ammalata: un tumore che per mesi l’ha tenuta lontana da casa, portando il piccolo Luca a soffrire molto. Nonostante la sconfitta del brutto male, la signora ha poi vissuto una depressione profonda, una nuvola nera sulla famiglia che il ragazzo si è portato dentro a lungo.

Così, dopo un brutto infortunio che lo ha tenuto a letto per un anno intero, anche Luca ha sofferto come sua madre: “Quando stavo male nessuno mi faceva mai una telefonata. Solo mia madre c’era al mio fianco” ha raccontato tra le lacrime. L’ex tronista, però, è poi riuscito a rialzarsi e a riprendere in mano la sua vita, diventando quel ragazzo meraviglioso che conosciamo oggi.

“Sono stati anni bui, c’era un vuoto dentro che non potete capire. Devo tutto a mia madre. Mia madre è una guerriera” ha concluso Salatino, prima di scoprire la sorpresa che gli autori del GF Vip hanno organizzato per lui.

Luca e l’incontro con la mamma: “Non piangere più”

Dopo aver incontrato la sua fidanzata Soraia nella seconda puntata, è giunto per Luca il momento di un altro emozionane faccia a faccia: quello con mamma Rita.

“Ti vedo sempre, ma non piangere più, perché ogni tua lacrima diventa la mia”. Le parole della madre di Luca Salatino colpiscono al cuore tutti, è lei a tranquillizzarlo dopo i tanti giorni tumultuosi che il vippone sta vivendo nella casa, per la lontananza della famiglia e dalla fidanzata.

“Abbiamo vissuto momenti brutti ma sono il passato, lasciali nel passato e vai avanti” lo ha incoraggiato la signora Rita, che ha ricevuto i complimenti da tutti per il figlio buono e educato che ha cresciuto. Luca, con le lacrime agli occhi, ha ascoltato estasiato le parole di sua madre, con un solo rammarico: non poterla abbracciare.

“Con i primi soldi che ho guadagnato ho dato una mano a quello che serviva, cioè farle venire il sorriso”. Questo incontro ha certamente ridato la carica al gieffino, già uno dei candidati alla vittoria secondo il pubblico.