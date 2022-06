Viaggi per donne: dal volo all’Hotel, costruisci la tua esperienza su misura

Salire su un treno, prendere un aereo o anche soltanto mettersi uno zaino in spalla e partire alla scoperta di nuove tradizioni e culture, fare nuove amicizie e riscoprire sé stessi: viaggiare è questo e molto altro.

Tuttavia, raramente le proposte preconfezionate delle agenzie offrono la flessibilità che cerchiamo per vivere una destinazione in base alle nostre preferenze. Al contrario, pianificando un viaggio in autonomia, non si ha l’assistenza necessaria quando serve.

Un nuovo modo di organizzare il proprio viaggio è quello proposto da Gattinoni, che formula delle idee tematiche di viaggio, interamente personalizzabili a seconda del proprio stile e delle proprie esigenze. Per viaggiare in completa libertà senza rinunciare all’assistenza di un operatore qualificato.

Viaggi per donne: cosa propone Gattinoni Travel

Da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti, Gattinoni rivoluziona il concetto di “pacchetto turistico”, proponendo delle formule interamente personalizzabili: non dovrai far altro che scegliere la tua destinazione e “comporre” il tuo viaggio come se si trattasse di un puzzle. Un’esperienza da vivere fatta di tanti piccoli tasselli, che sei libera di modificare a piacimento a secondo dei tuoi gusti e necessità.

Una flessibilità che si riflette nel motto di Gattinoni: “travel your way”, pensato per chi

vuole costruire il viaggio che desidera da sempre, senza dover spremere i propri sogni in un pacchetto esistente. In questo modo non sarai più tu a doverti adattare alle proposte dell’agenzia, ma l’esatto contrario. Sei una mamma che non vuole rinunciare a viaggiare? Puoi scegliere una soluzione comprensiva di villaggio turistico per famiglie! Sei una single alla ricerca dell’avventura? Puoi aggiungere al tuo itinerario le esperienze presenti nella destinazione scelta.

In alternativa, se non vuoi pianificare il tuo viaggio da zero, puoi scegliere tra i tanti pacchetti già confezionati da Gattinoni: soggiorni in strutture selezionate che puoi personalizzare cambiando date e aggiungendo trasporti, il tutto con pochi click. In ogni caso, avrai sempre alle spalle, per qualsiasi esigenza, un consulente di viaggio ad assisterti prima e durante il viaggio.

Come creare il tuo viaggio su misura

Iniziare a creare il proprio viaggio su misura è quanto di più semplice sul portale Gattinoni Travel. Dinamico ed intuitivo, permette di personalizzare la propria esperienza di viaggio anche a chi si è sempre rivolto alle agenzie di viaggio e non si è mai organizzato in autonomia.

Nella scheda “Crea il tuo viaggio” presente nella home, potrai costruire in libertà itinerari a tappe, modificando trasporti, trasferimenti, attività come mostre, concerti, escursioni. Non dovrai fare altro che selezionare la data di partenza e il numero di viaggiatori. Attraverso la mappa, che si aprirà nella schermata successiva, potrai pianificare un vero e proprio viaggio a tappe, selezionando tra le tante destinazioni presenti sulla penisola e all’estero.

Una volta scelte le destinazioni e il numero di notti per ciascuna, Gattinoni ti proporrà la sua formula di viaggio con il preventivo di spesa. E, nel caso in cui volessi cambiare albergo perché quello proposto non incontra i tuoi gusti? Non sei costretta ad accettare il preventivo così come ti viene proposto, ma puoi personalizzarlo modificando alloggi, trasporti oppure aggiungendo esperienze di viaggio culinarie, culturali o avventurose.

Ogni preventivo può essere salvato o condiviso con familiari e amici, ma può essere anche inoltrato all’agenzia di viaggi di fiducia, così che l’agente possa controllare e eventualmente consigliare, modificare o implementare la proposta.

Idee viaggio per donne: mamme, senza figli, single, tra amiche e con tutta la famiglia

Ad ogni viaggiatore il suo viaggio: non esiste un itinerario perfetto per tutti, ed è per questo che Gattinoni intende superare il limite dei pacchetti turistici tradizionali proponendo “idee di viaggio”, personalizzabili in base al target di riferimento.

Vacanze sportive, avventurose, on the road, nel villaggio turistico oppure in camping o in un appartamento privato: chiunque può iniziare a progettare la vacanza che ha sempre sognato rispettando il proprio budget.

Sei sognatrice, sei mamma, sei amante dell’avventura? Trova il tema che più ti ispira, e personalizzalo per fare in modo che si adatti alla perfezione al tuo spirito di viaggiatrice, come un abito su misura.

Vuoi pianificare una partenza all’insegna del divertimento con le tue amiche? Puoi scegliere un itinerario tra acque cristalline e calette da sogno a Ibiza e Formentera oppure una vacanza in un resort in riva al mare a Sharm El Sheik. Preferisci portare a casa un’esperienza fuori dal comune? Puoi dedicarti allo snorkeling tra i coralli della Maldive o avventurarti in un tour in Islanda tra cascate e ghiacciai. Ma non mancano le esperienze pensate per tutta la famiglia, per non escludere nessuno dal divertimento.

Per iniziare a pianificare il tuo viaggio su misura consulta il sito Gattinoni Travel.