Test: Parti da sola o in compagnia?

Viaggiare piace a tutte: partire, lasciare la comfort zone, andare alla scoperta di territori mai visti, conoscere persone con abitudini e tradizioni diverse, riempirsi gli occhi di panorami straordinari e il cuore di emozioni uniche, sono esperienze che arricchiscono la mente e ampliano i nostri punti di vista. E non serve andare dall’altra parte del mondo: bastano poche centinaia di km per trovarsi in un’atmosfera differente.

Un’esperienza nuova

Ma perché non farci tentare dalla possibilità di affrontare l’esperienza del viaggio da sole? Facciamoci ispirare dalle tante travel blogger che raccontano come si sono organizzate per viaggiare in solitaria: è molto illuminante leggere le loro storie ma anche i loro preziosi consigli, relativi tra l’altro ai documenti al kit del pronto soccorso, alle misure di sicurezza in viaggio e le rassicurazioni per chi ci aspetta a casa.

La condivisione è divertente

Eppure anche viaggiare con un’amica, o con il partner, è emozionante e sorprendente. Condividere l’avventura di una vacanza ce la fa assaporare di più. Avere accanto qualcuno su cui contare è importante e rende il viaggio più sereno e divertente. E poi c’è l’opzione della partenza con un gruppo di persone fidate: è una sfida di convivenza, di allegria e di pasticci che rimarrà un’esperienza indimenticabile. A seconda di come possiamo organizzare un viaggio, avremo destinazioni più adatte alla… formazione.

Insieme (o da sole) alla meta

Gioca con il test che ti svela quanto sei in grado di “filartela” in solitaria o se, invece, ti trovi più a tuo agio a condividere l’avventura con altri. A seconda di come potrebbe essere il tuo viaggio, troverai anche diverse proposte di destinazioni da raggiungere.