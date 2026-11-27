La semifinale di X Factor 2026 ha decretato i quattro artisti che si contenderanno la vittoria: l'amaro addio di Teo Bok e la sfida tra i giudici

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IPA Giorgia a X Factor

Il cerchio si stringe e il sogno di vincere X Factor 2026 si fa sempre più concreto per quattro artisti. La semifinale di giovedì 26 novembre, condotta da Giorgia su Sky, ha regalato esibizioni intense, emozioni e verdetti difficili da digerire.

A conquistare un posto nell’attesissima finalissima sono stati Alex Fontana, i Mad-Dog, Patrizia e Giacomo Calò. Una squadra per ogni giudice, per una sfida che si preannuncia tutt’altro che scontata. A salutare definitivamente il talent sono stati invece Le Distanze e Teo Bok.

L’appuntamento con la finale di X Factor 2026 è fissato per giovedì 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Giorgia accompagnerà i quattro finalisti nell’ultima serata di un’edizione che vedrà tutti i giudici ancora in corsa per il titolo.

X Factor 2026, Alex Fontana è il primo finalista

Carisma, personalità e un’anima rock che difficilmente passa inosservata. Alex Fontana è stato il primo artista a conquistare un posto in finale, grazie alla sua interpretazione di Champagne Supernova degli Oasis, che gli ha permesso di ottenere il maggior numero di voti nella prima manche.

All’anagrafe Alessandro Davide Fontana, originario di Secondigliano e prossimo ai 28 anni, il cantante della squadra di Jake La Furia ha alle spalle diversi lavori, tra cui quello di corriere, e un’esperienza come artista di strada. La passione per il rock, nata durante l’adolescenza, lo ha condotto alla scoperta del Britpop, genere che ha contribuito a definirne l’identità musicale. Con il suo inedito Vivian, Alex ha saputo conquistare il pubblico anche fuori dal talent. E ora ha tutte le carte in regola per puntare alla vittoria.

I Mad-Dog, la giovane band di Paola Iezzi

La freschezza dei loro vent’anni (e per alcuni anche meno), l’energia del rock e quella complicità che rende credibile una band sul palco. I Mad-Dog hanno conquistato il secondo posto disponibile per la finale, regalando una grande soddisfazione alla loro giudice, Paola Iezzi.

Nati a Sassari nel 2023 come cover band dei Green Day, il gruppo è composto da Renato Marchisio, Davide Dore, Jacopo Sale e Luca Pintus. Per la semifinale hanno scelto di confrontarsi con Murder on the Dancefloor e Figure It Out dei Royal Blood, confermando la propria vocazione musicale.

Il loro inedito, Pericolosa, racconta un progetto artistico che ha già mosso i primi passi prima dell’arrivo in televisione. Per Paola Iezzi, che ha creduto nella giovane formazione, la finale è anche il riconoscimento del lavoro svolto durante queste settimane.

Patrizia Napolano, la voce che ha conquistato Irama

Due standing ovation nella stessa serata: Patrizia Napolano ha conquistato la finale di X Factor 2026 facendo leva sulla sua straordinaria capacità interpretativa. La cantante ha 22 anni, vive a Giugliano, in provincia di Napoli, e studia Scienze Motorie. Nel suo passato c’è anche il pugilato, una passione apparentemente lontana dal mondo della musica, alla quale si è avvicinata a 14 anni.

Sul palco della semifinale ha affrontato due brani tutt’altro che semplici: Je suis malade di Lara Fabian e Stay di Rihanna. Due esibizioni in cui la potenza della sua voce ha lasciato spazio alla vulnerabilità. Con il suo inedito Riman e il sostegno di Irama, Patrizia arriva all’ultimo appuntamento del talent con un’identità artistica ben riconoscibile e la capacità di emozionare attraverso il canto.

Giacomo Calò, una finale conquistata al ballottaggio

È stata decisamente più sofferta la conquista della finale per Giacomo Calò, il cantante della squadra di Francesco Gabbani che ha dovuto affrontare all’ultimo scontro il suo compagno di squadra Teo Bok.

Ventitré anni, originario del Salento, Giacomo vive a Nardò e ha studiato canto pop a Milano. L’ironia e l’autoironia sono parte del suo carattere, mentre sul palco emerge una sensibilità che trova la sua espressione soprattutto nei brani più intimisti.

Nella semifinale si è misurato con When a Man Loves a Woman e Una lunga storia d’amore di Gino Paoli, per poi giocarsi il tutto per tutto sulle note di Wish You the Best di Lewis Capaldi. A decretare il suo passaggio in finale è stato il televoto, dopo il Tilt richiesto da Francesco Gabbani, visibilmente in difficoltà di fronte alla prospettiva di dover sacrificare uno dei suoi ragazzi. Per Teo Bok, già eliminato e successivamente ripescato nel corso dell’edizione, il sogno si è infranto proprio a un passo dal traguardo.