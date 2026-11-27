Teo Bok, il personaggio più discusso delle ultime edizioni, ha perso al televoto. Il pubblico italiano sceglie ancora il classico: Giacomo e Patrizia, voce potentissima, immagine antichissima

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

IPA Teo Bok alla semifinale di XF 2026

E ora non si dica: “Ecco, vincono sempre i ‘raccomandati’, quelli che la produzione ha fatto in modo di far rientrare dalla finestra – leggi ripescaggio di Giorgia – , tecnicamente già avanti, con una professionalità e carriera ampiamente avviate e per questo giudicati (dal Senato popolare, tanto per scomodare un ex giudice) fuori gara. Teo Bok, il concorrente italo-americano, con più follower di tanti ospiti, non è comunque riuscito a restare in gara e in semifinale ha perso in ballottaggio, al televoto, con Giacomo Calò. Evidentemente la sua fanbase solida come quella della Pausini, dall’alto dei suoi 57mila iscritti, nulla ha potuto di fronte al giudizio popolare, che continua a preferire Al Bano a Bruno Mars.

Teo, che per ammissione pure del giudice che lo aveva contrastato più di tutti, quel Jake che ieri sera ha ammesso: “Sei un performer completo, quel tipo di artista che in Italia ancora manca e ti auguro di aprire una nuova strada”. Ecco, deve avergliela tirata, perché Teo oggi torna a Miami e a noi restano Patrizia e Giacomo, dalla voce potente ma dalla presenza scenica traballante. Avranno tempo di imparare e svecchiare, per carità, ma il giudizio del pubblico la dice lunga su quello che viene premiato ancora in Italia. In America hanno Justin Timberlake, noi cerchiamo ancora il nuovo Modugno.

IPA

Altre cose degne di nota delle semifinale di XF 2026 (qui le pagelle)

Le Distanze si sono allontanate così tanto dall’intonazione che alla fine hanno pagato il conto: sono davvero adorabili, ma andiamo contro il buonismo dei giudici che in 12 puntate non sono stati in grado di dire l’unica cosa onesta: il cantante stecca come pochi.

Alessandro Fontana è ormai idolatrato dal pubbico e dai giudici come un essere mitologico: metà Dave Gahan, metà San Gennaro (da Secondigliano). E pensare che era entrato che sembrava Topo Gigio, esce da rock star navigata con le sue groupie già registrate: le Fontanelle.

IPA

I Mad Dog, arrivati alla semifinale possiamo dirlo: sono la rivelazione, i veri Under – più che Mad – Dog di questa edizione, altro che Fontana, come pensavamo tutti all’inizio. Zitti zitti, con i loro 17 anni, stanno facendo passi da giganti. Tu guarda se non fanno il colpaccio.

Patrizia è stratosferica: una potenza innegabile e una dolcezza commovente, ma se non svecchia il repertorio e l’immagine farà la fine di tante Nathalie e Mimì Caruso. Se non ricordate chi sono, abbiamo reso benissimo il concetto.

IPA

Teo Bok, nonostante la perfezione delle sue esibizioni – pare di sentire un disco, ammette Paola- temiamo abbia pagato anche lo scotto di essersi vestito come ad un rally repubblicano in Texas (cit. social). Diciamo la verità: lo vestono male, lo punzecchiano in continuazione, ma lui incassa tutto con classe e non perde mai gentilezza e pacatezza. Alla fine chiede al pubblico di votare Giacomo. Tanto il suo obiettivo lo ha comunque raggiunto, e chissenefrega di non aver vinto, vero Teo? (P.s. Sa cantare, ballare, tenere il palco e pure condurre, visto che corregge Giorgia quando sbaglia: ma allora è davvero l’AI)

Vogliamo analizzare i bomboloni offerti in puntata da Irama: vista la verve e il delirio con il quale i giudici hanno giudicato l’esibizione delle Distanze, quello sopra non era zucchero.