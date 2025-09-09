X Factor 2025, quando inizia, dove vederlo e novità della nuova stagione

La nuova stagione di "X Factor" è alle porte: i dettagli e le novità del talent show tra emozioni, sfide e grandi sorprese

Ufficio stampa Sky I giudici di "X Factor 2025"

È tempo di musica, emozioni e nuove storie da raccontare. X Factor torna con un’edizione che promette sorprese e colpi di scena: giudici d’eccezione, una conduttrice speciale e tanti talenti pronti a conquistare palco e pubblico, fino alla Finalissima in una cornice unica.

E, come sempre, non mancano le novità che renderanno il viaggio ancora più emozionante: scopriamole insieme.

“X Factor 2025”, le novità e i meccanismi dell’edizione

Tutto pronto per l’avventura musicale di X Factor 2025. Il talent show apre le porte dell’Allianz Cloud di Milano, pronto ad accogliere i nuovi talenti che sognano di farsi conoscere e, magari, conquistare i giudici più amati della tv.

Anche quest’anno al tavolo siedono quattro grandi nomi: tornano Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia, affiancati dalla new entry Francesco Gabbani, che prende il posto di Manuel Agnelli. Il cantautore debutta come giudice portando con sé energia e quella ironia che il pubblico già conosce e ama.

A guidarci tra i dietro le quinte e a fare da padrona di casa torna Giorgia, alla sua seconda edizione come conduttrice e cuore gentile del programma.

Ufficio stampa Sky

Il format resta fedele alla tradizione, ma non mancano le novità. Si parte l’11 settembre con le Audition: tre serate in cui i concorrenti si esibiscono davanti ai giudici e al pubblico. Per accedere alla fase successiva servono tre “sì”.

Segue poi la fase dei Bootcamp, che quest’anno cambia volto: i giudici riascoltano i concorrenti già selezionati, ma per farli passare al turno successivo è necessario l’accordo unanime. Niente maggioranze e nessun compromesso: servono quattro “sì” netti, in un clima di confronti accesi, colpi di scena e tanta tensione.

C’è però una carta speciale: l’X Pass. Ogni giudice può giocarsela per mandare direttamente avanti un concorrente nella propria squadra, indipendentemente dall’esito della votazione al tavolo.

Ufficio stampa Sky

Chi riceve quattro “sì” o un X Pass vola alle temutissime Last Call, l’ultimo step prima dei Live. Qui tornano le iconiche sedie e gli spettacolari switch: ogni giudice deve scegliere solo tre artisti per la sua squadra. Chi viene promosso può sedersi, ma se le sedie si riempiono, iniziano i cambi di posto. Un gioco al cardiopalma, dove tutto può ribaltarsi fino all’ultimo istante.

Alla fine del percorso di selezione, i giudici avranno le loro squadre da tre concorrenti ciascuno, pronte a salire sul palco dei Live Show, al via in diretta da giovedì 23 ottobre.

“X Factor 2025”, la finalissima di Napoli

Manche dopo manche, i concorrenti si raccontano al pubblico e affrontano il giudizio della giuria in un percorso lungo sette settimane, fatto di emozioni, musica e spettacolo. Un viaggio che culmina anche quest’anno a Napoli, nella cornice unica di Piazza del Plebiscito.

Dopo il trionfo della scorsa edizione, che ha registrato la Finalissima più vista delle ultime quattro stagioni e una partecipazione straordinaria in piazza, il talent torna in una delle location più suggestive e iconiche d’Italia.

Proprio lì, giovedì 4 dicembre, davanti a migliaia di spettatori dal vivo e al pubblico televisivo, verrà proclamato il nuovo vincitore di X Factor.

Dove e quando vedere “X Factor 2025”

L’appuntamento con questa edizione di X Factor parte giovedì 11 settembre in prima serata su Sky e in streaming su NOW, con tutte le puntate sempre disponibili anche on demand e su Sky Go.

E non è tutto: dal 16 settembre, lo show sarà accessibile a tutti anche in chiaro, ogni martedì alle 21:30 in prima serata su TV8, al tasto 8 del telecomando.