X Factor, cosa è successo agli Home Visit e cosa vedremo nei Live

Fonte: IPA I giudici di X Factor 2024

Gli Home Visit di X Factor 2024 sono conclusi: i quattro giudici hanno scelto ufficialmente gli artisti con cui lavoreranno durante i Live, formando quattro squadre eterogenee che dovranno lavorare sodo per andare avanti in una sfida che si preannuncia piena di colpi di scena e buona musica.

“X Factor”, cosa è successo agli Home Visit

Una casa di campagna, buon cibo e tanta musica sono stati gli ingredienti degli Home Visit di X Factor. Un momento in cui gli aspiranti concorrenti hanno potuto mostrare ancora una volta il loro talento, facendosi conoscere meglio non solo dagli spettatori, ma anche dai giudici che, alla fine, hanno dovuto scegliere tre dei loro quattro pupilli per proseguire l’avventura all’interno del talent show.

Una decisione non semplice: i ragazzi e ragazze, tutti molto bravi e con percorsi particolarissimi, hanno dato il massimo per convincere Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Manuel Agnelli di essere pronti per i Live. Ma come ogni talent che si rispetti, non tutti possono andare avanti, e mandare a casa qualcuno, per quanto difficile, è inevitabile.

Ecco perché, dopo un’attenta riflessione legata a talento, presenza scenica, età e “cazzimma”, i giudici hanno scelto i tre componenti di ogni squadra.

Achille Lauro, mentre festeggiava anche il suo compleanno insieme ad amici di vecchia data e all’insuperabile Perla, ha confermato il suo X Pass scegliendo di portare i Les Votives. Insieme a loro, lavorerà anche con Ibrahim Guiblawi, il giovanissimo Lorenzo Salvetti e gli eccentrici Patagarri.

Scelta diversa, invece, per Jake La Furia, che contro ogni pronostico ha mandato a casa i Potara, nonostante avessero ottenuto il suo X Pass, lasciando spazio a Elmira, nonostante i primi dubbi riguardo alla difficoltà con la lingua, Francesca Siano e i The Foolz.

Paola Iezzi ha deciso di lavorare con i Dimensione Brama, Pablo Murphy e Laura Fetahu, l’X Pass “dance” molto determinato a farsi conoscere senza nascondere la sua sicurezza. Niente da fare per i Frammenti, che la giudice considera “troppo chiusi nel loro universo”.

Infine, Manuel Agnelli ha puntato sui Punkcake, gruppo punk spumeggiante. Insieme a loro, ai Live ritroveremo la bellissima voce di Mimì Caruso e Danielle Gasperini. Niente da fare, invece, per Beatrice Fita: una scelta molto sentita, ma che ha visto Manuel promettere all’artista di farla esibire nel suo locale.

Quando iniziano i Live Show di “X Factor” e cosa vedremo

Chiuse le fasi di selezione, per i concorrenti è giunto il momento di misurarsi con i Live Show. La prima puntata è programmata per giovedì 24 ottobre, con Giorgia alla conduzione. I Live ci terranno compagnia anche il 31 ottobre e il 7, 14, 21 e 28 novembre. La puntata finale, invece, è programmata per il 5 dicembre in una cornice d’eccezione: Piazza del Plebiscito a Napoli.

In ogni puntata, i giudici dovranno lavorare coi i loro concorrenti cercando di capire le loro esigenze e mostrare al pubblico il loro potenziale, la loro versatilità e la capacità di tenere il palco. Indispensabile, poi, la scelta delle varie assegnazioni: pezzi che piacciano, nelle corde dei cantanti, che possano sbaragliare la concorrenza e permettere ai concorrenti di rimanere in gara il più a lungo possibile.

Per chi volesse continuare a seguire i ragazzi e le ragazze, a partire da venerdì 18 ottobre, arriva X Factor Daily, una finestra quotidiana sulla vita dei cantanti in gara, per seguire tutti i dettagli del loro percorso e conoscerli in un contesto diverso dal palco del programma. Il programma ci terrà compagnia dal lunedì al venerdì alle 19:20, sempre su Sky Uno, in streaming su NOW e on demand.