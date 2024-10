Anticipazioni X Factor stasera 17 ottobre: tempo di Home Visit e ultime scelte

A un passo dai Live, i 4 giudici di "X Factor" sono pronti per gli Home Visit e fare la scelta finale per costruire la loro squadra ufficiale

Fonte: IPA I giudici di X Factor 2024

Ultima fatica per i giudici e i concorrenti prima dei live di X Factor. Per il talent show targato Sky è infatti arrivato il momento degli Home Visit, la fase che andrà in onda nella prima serata di giovedì 17 ottobre 2024, in cui i 4 giudici dovranno scegliere ufficialmente i 12 talenti da portare ai live show.

“XFactor”, anticipazioni del 17 ottobre: gli Home Visit

Dopo settimane di audizioni e due intense puntate di Bootcamp, è finalmente tempo di Home Visit a X Factor 2024. Una fase che segna la fine delle selezioni e porterà i giudici a scegliere i componenti ufficiali delle loro squadre, che si esibiranno durante i Live Show.

Per fare questo, i concorrenti e i loro mentori vivranno insieme per due giorni in una casa di campagna: una situazione che li metterà alla prova e permetterà loro di concentrarsi sulla musica, chiedendo consigli ai rispettivi mentori. Un’opportunità anche per conoscersi meglio, lontano dalle luci dell’Allianz Cloud.

Al termine del soggiorno, Achille Lauro, Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Jake La Furia avranno il compito di prendere una decisione difficile. Solo 3 dei loro 4 pupilli potranno entrare ai Live, sempre condotti da Giorgia: ognuno di loro dovrà scegliere quale artista sarà costretto a chiudere l’avventura X Factor e tornare a casa.

“XFactor”, gli artisti e le artiste pronti per gli Home Visit

Sono 16 gli artisti che proveranno a contendersi un posto agli ambitissimi Live di X Factor, quattro per ogni giudice.

Durante gli Home Visit, Achille Lauro dovrà decidere chi riconfermare tra i Patagarri, quartetto swing di Milano, Lorenzo Salvetti, giovane cantautore veronese che ha stregato tutti con le sue cover dei brani di Gazzelle e Cesare Cremonini, la rock band dei Les Votives, che ha ottenuto l’X Pass, e Ibrahim Guiblawi, in arte Ibra, 28enne originario della Tunisia di Mesagne.

Jake La Furia si ritroverà ad ascoltare nuovamente i Potara, il suo X Pass, Francamente, nome d’arte della 29enne torinese Francesca Siano, i The Foolz, quintetto rock di Verona, ed Elmira Marinova, la giovanissima cantante bulgara.

Scelta difficile anche per Manuel Agnelli, che ha un quartetto di artisti fortissimo formato da Danielle, cantautore polistrumentista 29enne di Pesaro, la band punk Punkcake, Beatrice Fita, cantautrice 20enne della provincia di Como, e la bravissima Mimì Caruso, che con i suoi 17 anni e la sua voce potente ha conquistato l’X Pass del suo giudice.

Paola Iezzi, infine, rivedrà Pablo Murphy, cantautore italo-scozzese, i Frammenti, duo electro originario di Treviso, Laura Fethau, giovane performer che ha conquistato l’X Pass, e la band Dimensione Brama.

“X Factor 2024”, dove e quando vedere gli Home Visit

Per scoprire i 12 concorrenti che accederanno alla fase Live di X Factor 2024, l’appuntamento è per giovedì 17 ottobre in prima serata su Sky Uno e NOW.

Inoltre, a partire da venerdì 18 ottobre, arriva X Factor Daily, una finestra quotidiana nella vita dei cantanti in gara, per seguire tutti i dettagli del loro percorso. Il programma ci terrà compagnia dal lunedì al venerdì alle 19:20, anche in questo caso su Sky Uno, in streaming su NOW e on demand.