Anticipazioni X Factor del 7 novembre: puntata a tema dance e Tananai super ospite

Fonte: IPA Tananai

La nuova puntata di X Factor 2024, in onda giovedì 7 novembre su Sky e in streaming su NOW, promette di far ballare l’intera Arena con un tema tutto dedicato alla dance music. Per questo terzo live show, infatti, il palco si trasformerà in una vera e propria discoteca, con assegnazioni ritmate e una scaletta pensata per esaltare il sound dance.

I giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi hanno infatti scelto brani iconici, pronti a trascinare il pubblico in un viaggio tra hit intramontabili e performance esplosive.

I giudici e le assegnazioni della serata dance di X Factor

Ogni giudice di X Factor si è preparato per questa puntata con una selezione di brani che trasmetteranno l’essenza della dance music. Achille Lauro ha scelto per i suoi talenti una serie di pezzi intramontabili: Lorenzo Salvetti si esibirà in Non succederà più di Claudia Mori e Adriano Celentano, un pezzo romantico e nostalgico; Les Votives porteranno sul palco You Make Me Feel (Mighty Real) di Sylvester, un inno alla libertà e alla dance, mentre i PATAGARRI interpreteranno Stayin’ Alive dei Bee Gees, trasformando l’Arena in una pista anni ’70.

Nella squadra di Jake La Furia, il sound si arricchirà di pezzi dalle influenze electro e pop-dance: Francamente proporrà una versione personale di L’amour Toujours di Gigi D’Agostino, EL MA sarà alle prese con Hang Up di Madonna, un brano irresistibile con un ritmo martellante, e i The Foolz daranno vita a Hot Stuff di Donna Summer, uno dei brani più sensuali della musica dance.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Manuel Agnelli ha scelto brani che spaziano dal cantautorato italiano al pop internazionale. Mimì si cimenterà in una reinterpretazione di I Will Survive dei Cake, versione rivisitata dell’iconico pezzo di Gloria Gaynor; Danielle proporrà Salirò di Daniele Silvestri, un pezzo dal ritmo inarrestabile e i PUNKCAKE interpreteranno Do Ya Think I’m Sexy di Rod Stewart, un pezzo di puro groove.

Infine, nella squadra di Paola Iezzi, LOWRAH, unica superstite del team dopo le prime eliminazioni, porterà sul palco All That She Wants degli Ace Of Base, un pezzo anni ’90 che unisce nostalgia e vivacità, perfetto per il tema della serata. Paola, nonostante le perdite iniziali, ha fatto delle scelte audaci, puntando su performance che coinvolgeranno sia il pubblico che i giudici.

Tananai e Sarafine: gli ospiti speciali del terzo Live Show

Oltre alle esibizioni dei concorrenti, la puntata del 7 novembre vedrà due ospiti d’eccezione. Tananai, artista che sta conquistando il pubblico con il suo stile unico e la sua creatività, porterà una performance esclusiva per X Factor, presentando alcuni dei brani dal suo album CALMOCOBRA.

Un ritorno attesissimo, dopo due serate sold out a Milano, che proseguirà con un tour nei palasport italiani. La sua presenza aggiungerà un tocco di originalità alla serata, rendendo questo Live Show imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana contemporanea.

La serata si aprirà con la vincitrice di X Factor 2023, Sarafine, la cui energia e talento hanno incantato il pubblico nella scorsa edizione. Sarafine, con il suo stile fresco e coinvolgente, è pronta a riscaldare l’atmosfera con un brano che riflette il mood dance della serata.