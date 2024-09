Anticipazioni X Factor, terza e ultima fase di audizioni

X Factor è pronto per l'ultima puntata di audizioni: Achille Lauro e Manuel Agnelli riusciranno a trovare l'artista degno del loro X Pass?

Fonte: Getty Images Giorgia conduce "X Factor 2024"

Audizioni agli sgoccioli per questa edizione di X Factor, il talent show di Sky alla ricerca del nuovo talento che sogna di entrare all’interno della scena musicale. La terza puntata, in onda nella prima serata di giovedì 26 settembre, chiude le tre serate di audizioni in cui i giudici hanno avuto la possibilità di ascoltare gli aspiranti concorrenti e di scegliere chi passerà alla fase dei Bootcamp.

I ragazzi e le ragazze pronti a esibirsi, però, sono ancora moltissimi: ecco cosa dobbiamo aspettarci da questa fase finale di audizioni.

“X Factor”, cosa succede nella terza puntata

Dopo una serie di esibizioni degne di nota e alcune meno d’impatto, nella terza puntata di X Factor, in onda a partire dalle 21:15 su Sky e in streaming su Now, i giudici sono pronti ad ascoltare una nuova serie di aspiranti concorrenti.

Che sia con una cover o con un brano inedito, i ragazzi e le ragazze che si esibiranno sul palco dell’Allianz Cloud di Milano hanno un unico obiettivo: convincere i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi di essere abbastanza capaci da rientrare tra gli artisti pronti a fronteggiare la fase dei Bootcamp.

La puntata del 26 settembre, infatti, chiude ufficialmente la fase di audizioni: come sempre, i concorrenti dovranno ottenere almeno 3 sì per poter tornare sul palco. Altra possibilità per passare alla fase successiva, convincere un giudice talmente tanto da ottenere il suo X Pass, la carta in mano ai giudici che permette di passare direttamente ai Bootcamp all’interno della squadra del giudice che l’ha utilizzata.

Per il momento, solo Jake e Paola hanno utilizzato il loro X Pass: in questa puntata vedremo quindi quali artisti convinceranno Manuel e Lauro a tal punto da meritare il loro lasciapassare. Come sempre, Giorgia aprirà le danze presentando i giudici e accogliendo artisti, amici e parenti nel backstage con la sua immancabile dolcezza e simpatia.

Chi passerà il turno andrà direttamente ai Bootcamp, fase protagonista dei prossimi due episodi in programma: i giudici dovranno scegliere 4 artisti da portare agli Home Visit, lo step decisivo che eleggerà i 12 protagonisti dei Live.

“X Factor”, come sono andate le audizioni

Tra esibizioni emozionanti e geni incompresi, le audizioni di X Factor 2024 ci stanno regalando uno spettacolo di altissimo livello. Degni di nota sono sicuramente Djomi, Lorenzo Vinci e Andrea Astolfi, tre concorrenti che con le loro esibizioni hanno letteralmente lasciato senza parole i giudici.

Molte aspettative anche nei confronti dei Potara, gruppo simpaticissimo che è stato in grado di strappare l’ X Pass a Jake, e Laura, che con la sua interpretazione di Super Bass di Niki Minaj è entrata nel cuore (e nel Bootcamp) di Paola Iezzi grazie al suo X Pass.

Meno compresi dai giudici ma molto apprezzati dal “Senato”, nome che Achille Lauro ha scelto per il pubblico, sono stati McDrago e Michele Vinci: il primo con il suo Flexman, eroe abbattitore di autovelox, e il secondo con una rivisitazione sulle note di It’s My Life di Bon Jovi della canzone Il coccodrillo come fa.

Ora, l’utima puntata di audizioni, oltre a trasportarci nella fase dei Bootcamp, ha in programma di regalarci tante bellissime esibizioni e, si spera, altrettante voci da ricordare.