Anticipazioni X Factor del 24 ottobre: Ghali ospite al primo Live

Dopo una lunga selezione fatta di audizioni, Bootcamp e Home Visit, per X Factor è tempo di aprire le porte alla fase dei live. Il talent show in onda su Sky e condotto da Giorgia è pronto ad accogliere giudici e concorrenti per dare vita a una gara fatta di esibizioni mozzafiato.

La prima puntata dei Live, che potremo vedere giovedì 24 ottobre, promette grandi sorprese, colpi di scena e un ospite d’eccezione: Ghali.

“X Factor”, cosa vedremo nel primo Live

Tutto pronto per la prima puntata Live di X Factor. Nella serata di giovedì 24 ottobre ritroveremo Giorgia nei panni di conduttrice, pronta a intrattenere gli spettatori con il suo carisma. La cantante tornerà infatti da padrona di casa per dare inizio ai Live del talent. Un appuntamento attesissimo, che ci permetterà di ascoltare ancora una volta i 12 concorrenti scelti per formare le 4 squadre dei giudici.

I ragazzi e le ragazze, dopo essere stati scelti dai propri coach all’interno degli Home Visit, hanno lavorato duramente per mettere in scena performance che gli permetteranno non solo di meritare l’accesso alla prossima puntata, ma anche di mostrare al tavolo dei giudici e al pubblico il proprio talento e la propria versatilità.

In questa puntata i 12 artisti si esibiranno divisi in due manche, proponendo cover di brani famosissimi della scena musicale italiana e internazionale. Dietro le quinte, a curare lo spettacolo e aiutare i ragazzi, ci saranno ancora una volta Laccio e Shake, veterani del team artistico che anche quest’anno porteranno sul palco coreografie spettacolari e innovative.

Per i talenti l’obiettivo è uno solo: portare sul palco uno spettacolo unico, tanto da convincere i giudici e il pubblico di avere le carte in regola per continuare la loro avventura a X Factor.

Ghali ospite della serata

Ad arricchire la prima puntata Live, sul palco di X Factor potremo vedere un ospite d’eccezione: Ghali. Il cantante, ormai considerato uno degli artisti più rappresentativi della sua generazione grazie a brani amatissimi come Casa Mia e Paprika, arriva sul palco del talent dopo l’uscita del suo ultimo singolo Niente panico: una canzone che riflette sull’importanza della paura.

“X Factor”, le squadre di questa edizione

Dopo una lunga selezione che, oltre a mostrare un incredibile talento, ha anche confermato un bellissimo rapporto tra i giudici (di cui Manuel Agnelli va molto fiero), i 4 giudici hanno scelto ufficialmente i 3 componenti delle loro squadre.

Stasera, sul palco, vedremo i Patagarri, Lorenzo Salvetti e Les Votives per la squadra di Achille Lauro e Mimì Caruso, i Punkcake e Daniel Gasperini per quella di Manuel.

Paola Iezzi ha scelto invece di lavorare con i Dimensione Brama, Pablo Murphy e Laura Fetahu, mentre Jake porterà in gara Elma, Francamente e i The Foolz.

Dove e quando seguire “X Factor”

Il primo Live Show di X Factor 2024 va in onda questa sera, 24 ottobre, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Qualche minuto prima dell’inizio del live, Gianluca Gazzoli ci terrà compagnia dal backstage per assaporare l’atmosfera della serata. Per chi non potesse seguirla, la puntata andrà in onda in prima serata su Tv8 martedì 29 ottobre.