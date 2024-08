X Factor 2024 al via. La frecciata di Manuel Agnelli: “Non mi sono trovato mai così bene”

Fonte: IPA Manuel Agnelli e la frecciatina a X Factor

Manca sempre meno alla messa in onda della nuova stagione di X Factor. Nuova in molti sensi: quest’anno c’è stato, infatti, un cambio di conduzione che vede Giorgia al posto di Francesca Michielin e un rinnovamento della giuria, nella quale è tornato – con grande gioia per il pubblico – il rocker Manuel Agnelli, ormai veterano del talent di Sky. Proprio lui, storico frontman degli Afterhours, ha commentato il lavoro al fianco dei colleghi con una frase che sa un po’ di “frecciatina”.

Quando inizia X Factor

Giorgia alla conduzione, una giuria inedita e tanti talenti. Cosa chiedere di più alla nuova edizione di X Factor, le cui registrazioni sono già iniziate, come testimoniano le prime immagini condivise sui canali social del talent di Sky. In attesa del 12 settembre, quando sarà possibile guardare la prima puntata su Sky e in streaming su Now TV, il pubblico può assaporare qualche scambio di battute tra i giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Achille Lauro e Manuel Agnelli, veterano di X Factor al suo ritorno dopo qualche anno di assenza.

Fonte: IPA

Le audizioni sono già avvenute, come sempre all’Allianz Cloud di Milano, con una Giorgia per la prima volta alla conduzione di un programma, visibilmente emozionata ma carichissima. Compito ingrato ma anche stimolante quello dei giudici, che hanno valutato voci e talenti al loro cospetto, scegliendo infine chi assoldare nelle proprie squadre (ovviamente ancora top secret).

La nuova giuria e il commento di Manuel Agnelli

Basta qualche minuto di video per capire che la scelta della giuria non avrebbe potuto essere più azzeccata. (Almeno per il momento) si respira un’aria serena e divertita tra i quattro giudici, pronti a punzecchiarsi con battutine ma anche a elargire complimenti a vicenda.

Bello l’apprezzamento di Jake La Furia, rapper e produttore discografico salito al successo con gli storici Club Dogo, nei confronti di Paola Iezzi, tornata a cantare con la sorella Chiara per la gioia di tutti i nostalgici che hanno vissuto l’adolescenza tra gli anni Novanta e Duemila. “Un vero esempio di empowerment femminile”, le ha detto chiamando l’applauso scrosciante del pubblico per la collega.

Un ritorno come quello di Manuel Agnelli, poi, non avrebbe potuto essere accolto con meno entusiasmo, tanto da radunare quelle che – ancora La Furia – ha ribattezzato “le bimbe di Manuel”. “Età media 200 anni, compagne di banco di Tutankhamon”, ha ironizzato il frontman degli Afterhours che, per non farci mancare nulla, si è anche lasciato andare a quella che ha tutta l’aria di essere una frecciatina, prima che un complimento ai colleghi: “Non mi son mai trovato così bene con una giuria, io che sono un veterano”.

Che si riferisca a qualcuno in particolare? Sebbene non siano mai stati contemporaneamente in giuria, gli assidui di X Factor ricorderanno il dissing tra Agnelli e Morgan (che di recente è balzato nuovamente agli onori della cronaca), protagonisti di un botta e risposta sui rispettivi “talenti”. Castoldi aveva bacchettato i giudici succedutigli a X Factor, tacciandoli di poco coraggio nel compiere delle scelte in ambito musicale. “Morgan, ultimamente, cioè negli ultimi quindici anni, parla con una convinzione commovente di cose che conosce in maniera molto approssimativa”, aveva risposto pungente Agnelli.

Senza dimenticare il rapporto affatto idilliaco con Fedez, suo compagno di giuria qualche edizione fa: “Con Fedez mi sono trovato bene solo a tratti, siamo due persone troppo diverse, non abbiamo chiuso bene. Almeno, da parte mia io non mi sono trovato bene con lui“, aveva detto nel 2019 in un’intervista al Corriere della Sera, senza troppi giri di parole.