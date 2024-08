Morgan, l’attacco a Emma nella canzone Rutta: il testo con le parole della cantante

Fonte: IPA Morgan, la canzone provocazione contro Emma Marrone e Calcutta

Nuova scintilla nel già infuocato rapporto tra Morgan ed Emma Marrone. La cantante salentina, da sempre voce schietta e decisa, non ha esitato a prendere posizione nella vicenda che vede Morgan accusato di stalking da Angelica, fidanzata di Calcutta. Emma, attraverso le sue storie su Instagram, aveva scritto: “In un mondo pieno di “Morgan” siate Calcutta”, scatenando una reazione prevedibilmente esplosiva da parte dell’artista milanese.

Calcutta, la minaccia alla Warner e l’appoggio di Emma

Calcutta ha scatenato un vero terremoto quando ha dichiarato che avrebbe chiuso ogni collaborazione con Warner Music se la casa discografica non avesse messo alla porta Morgan, travolto dalle accuse di stalking nei confronti della fidanzata dello stesso Calcutta. Emma, da sempre pronta a schierarsi a favore di chi ritiene dalla parte giusta, ha applaudito la presa di posizione del cantautore romano. Warner ha ceduto (anche perché nel frattempo anche altri cantanti e l’opinione pubblica erano entrati nel dibattito) e interrotto il contratto con Morgan, rimandando la vicenda alle aule di tribunale.

La questione sembrava chiusa, ma per Morgan, si sa, le polemiche social sono pane quotidiano. E così il cantautore ha deciso di rispondere a suo modo, con una trovata a metà tra l’arte e la provocazione.

Rutta: la risposta di Morgan che non lascia spazio alla diplomazia

Non è passato molto tempo prima che Morgan rilanciasse, sfruttando l’arma che conosce meglio: la musica. Con il sarcasmo che lo contraddistingue, ha promesso di pubblicare il brano Rutta, una canzone-collage ispirata proprio alle parole di Emma.

Il pezzo ha già visto la luce, sempre sui social, dopo aver raggiunto (a detta di Morgan, visto che il dato non è verificabile) un milione di like. Una trovata geniale o l’ennesima e insostenibile provocazione? Per molti, la seconda opzione. Ma Morgan non si limita a rispondere alle parole di Emma: nel testo, la decisione di Calcutta di rompere con Warner viene definita un ricatto, un atto di forza più che un gesto virtuoso.

E non è tutto. Morgan ha presentato Rutta come il secondo capitolo di una trilogia musicale ribattezzata “trilogia di protesta”.

Il primo episodio, Rutti, era già stato pubblicato dalla Warner, che ora però sembra aver voltato le spalle all’artista. Sotto l’hashtag #quandoodianomorganeluirispondeconlarte, Morgan continua a giocare la carta della provocazione, alimentando un dibattito che appare sempre più teso.

Il brano in sé ha un ritmo piacevole, perfetto per l’estate, caratterizzato da bassi potenti e un sound inizialmente ispirato agli anni ’80, che poi si evolve in sonorità più progressive-rock. Il testo, però, risulta frammentato e poco chiaro, con riferimenti costanti a Calcutta, in alcuni momenti comprensibili, in altri meno.

Nel testo del brano, Morgan riprende le parole di Emma Marrone, declinandole in modo sarcastico: “In un mondo di Morgan, con un vulcano che erutta, siate Calcutta, e vedete che rutta”.

Sembra quasi che Morgan voglia replicare il clamore mediatico scatenato dal famoso scontro con Bugo a Sanremo, con il celebre verso “Le brutte intenzioni e la maleducazione”. Ma qui la situazione è ben più seria: ci sono accuse di stalking nei confronti di una donna che da quattro anni subisce parole terribili e appostamenti sotto la propria abitazione. Quando una donna vive un’esperienza del genere, è un colpo che ricade su tutti noi. Angelica Schiatti, nell’ultimo periodo, ha ricevuto il supporto di numerosi artisti e fan.