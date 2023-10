Fonte: IPA Attivista per i diritti civili Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria ha raccontato la propria esperienza personale a La volta buona, nello studio del programma condotto da Caterina Balivo. Guardarsi alle spalle non è mai facile, per chi ha una storia tanto complessa. Ha spiegato d’essersi sentita sbagliata, arrivando a provare invidia per sua sorella.

Alcuni episodi l’hanno poi spinta a seguire una strada d’accettazione e riscoperta personale. Un percorso affrontato a lungo da sola, considerando l’impreparazione culturale dei suoi genitori. Tutto ciò le ha provocato delle cicatrici, che oggi sono rimarginate, a fronte di un rapporto ritrovato con sua madre e suo padre.

Il rapporto con suo padre

Un episodio in particolare ha segnato il rapporto tra Vladimir Luxuria e suo padre. Al tempo portava i capelli alquanto lungo e, nell’episodio raccontato, era semplicemente su una panchina con indosso un po’ di trucco e un orecchino. Nella cittadina dov’è cresciuta, la mentalità non era di certo così aperta (parliamo degli anni ’80, ndr). Così un giorno viene additata da un uomo di passaggio.

Non lo conosceva ma sapeva perfettamente chi fosse la persona al suo fianco: suo padre. L’altro le ha rivolto un’espressione volgare e offensiva, ma ciò che l’ha trafitta nell’animo è stato lo sguardo del genitore: “Avrei voluto avere un bottone per sprofondare in una botola in quel momento”.

Il suo ben noto coraggio le è mancato in quell’occasione. Avrebbe preferito non fare più ritorno a casa, ma poi l’ha fatto, sentendo le urla di suo padre dalle scale. Accusava sua madre d’averlo “educato a questo modo”. Una volta rientrata, temeva una reazione fisica: “Non mi ha mai picchiata ma mi ha guardata in maniera gelida. Ho così avuto la sensazione che il rapporto con loro fosse distrutto. Ho però pensato che nessuno preparava i genitori a quel tempo. Ho così iniziato io ad avvicinarmi a loro, un po’ alla volta. Sono orgogliosa d’avere due genitori cui non importa della mia identità. Ho riconquistato l’amore delle persone che mi hanno dato la vita”.

A dimostrare questo legame ritrovato, suo padre le ha voluto mandare un messaggio video. Emozionanto nel ritrovarsi dinanzi alla telecamera, le ha detto di volerle bene e di rivedere sua madre in lei. La cosa più importante, però, è questa: “Ti stimo tanto“.

Il ruolo di Maurizio Costanzo

Nel corso dell’intervista con Caterina Balivo, Vladimir Luxuria ha poi ricordato il compianto Maurizio Costanzo. Ciò che la lega all’ex giornalista e conduttore è qualcosa che va ben oltre le chance ottenute in televisione.

Lui decise infatti di non restare in disparte ma di fare qualcosa per aiutare Luxuria, realmente. Intervenne così nella sua vita privata, dopo aver ovviamente chiesto l’autorizzazione per contattare sua madre. Il risultato delle sue azioni è stato a dir poco sorprendente.

Invitò sua madre in trasmissione e “quel giorno, su quel palco, abbiamo parlato con grande delicatezza e mia madre mi ha detto una frase che porto scolpita dentro. Mi disse ‘io auguro a mia figlia di essere felice‘. Per la prima volta mi declinò al femminile e posso dire che Maurizio Costanzo ha migliorato la mia vita”.