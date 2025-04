Fonte: IPA Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria è stata al centro di rumor di gossip in questo periodo, e non solo. Nello studio de La Volta Buona, ha avuto la chance di rispondere su alcuni temi caldi, come anche quello de L’Isola dei Famosi. Ecco come sta oggi e cosa pensa dell’avventura come conduttrice.

Chi è Danilo Zanvit Stecher

Sui giornali si è parlato di Danilo Zanvit Stecher come di un “amico speciale” di Vladimir Luxuria. Indicato anche come suo fidanzato, in alcuni articoli. La verità l’ha raccontata la diretta interessata a Caterina Balivo.

“Danilo è un amico. Credo che l’amicizia sia importante e una forma d’amore, ma lui è un amico. Lo dico anche per possibili soggetti interessanti, per me e lui”.

La conduttrice le ha allora chiesto come si senta oggi, se sia in cerca del grande amore oppure sia soddisfatta della sua vita così com’è. Il detto dietro il quale si tutela per un po’ è quello ben noto: “Meglio sole, che male accompagnate”. Ha però aggiunto una modifica: “Meglio bene accompagnate, che sole”.

È in certa di una persona al fianco, perché alla soglia dei 60 anni inizia a sentire un po’ la morsa della solitudine. Non si pone limiti, tra l’altro, sottolineando come ci si possa innamorare a qualsiasi età:

“A volte, quando sono sola a casa, ceno da sola e dormo da sola, e magari mi piacerebbe avere una persona alla quale raccontare cos’è andato bene e cosa invece è andato storto durante la giornata. A volte mi sento sola, ma resto ottimista. Se ci sarà, arriverà”.

L’Isola dei Famosi

Si è passati poi a parlare de L’Isola dei Famosi. Il tentativo di rilanciare il programma dopo l’addio di Ilary Blasi non è andato come sperato. Vladimir Luxuria ha ricevuto i complimenti pubblici di Pier Silvio Berlusconi che, al tempo stesso, ha poi guardato in un’altra direzione.

Ha voluto sottolineare di non aver mai fatto le scarpe alla collega. Semplicemente è così che funziona il mondo della televisione, che offre opportunità come una ruota in costante movimento. Ha poi fatto un grande “in bocca al lupo” a Veronica Gentili, che di fatto prenderà il suo posto, mentre è ancora da chiarire la presenza di Simona Ventura.

È certa che farà bene e la augura il meglio. Sotto l’aspetto personale, però, le dice che il suo rammarico risiede nell’aver vissuto tutto con estrema ansia. Aveva paura di sbagliare camera, tempi verbali o magari di non riuscire a colmare un vuoto televisivo.

Sulle critiche ricevute, invece, ecco cosa ha da dire: