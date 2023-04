“Viva Rai2!”, rinnovo a rischio? Cosa sappiamo

Fonte: IPA I 10 momenti imperdibili di Sanremo 2023 che (forse) non dimenticheremo mai

Viva Rai2! è tornato in onda il 12 aprile, dopo una settimana di stop per le vacanze di Pasqua. Il glass box di Via Asiago si è animato di nuovo, per la gioia dei vicini, che agli inizi del programma avevano lamentato il chiasso alle prime luci dell’alba. Fiorello, però, è una garanzia: lo share è alto, i vertici Rai sono contenti, e nella settimana di Sanremo gli ascolti sono stati ineguagliabili. Tuttavia, il rinnovo di Viva Rai2! sembra scontato, ma non lo è così tanto.

Viva Rai2!, Fiorello torna il prossimo anno?

Svegliarsi con Fiorello è una certezza: lo showman è uno dei più amati e seguiti in televisione. La formula di Viva Rai2!, tra sketch, attualità e battute, ha funzionato alla grande, complice anche la settimana sanremese, in cui è stato seguitissimo. Anche gli ospiti hanno avuto la loro parte nel garantire uno share alto: da Jovanotti ad Amadeus, il glass box di Via Asiago è una certezza.

La domanda, però, è: tornerà anche il prossimo anno? Secondo alcune ipotesi avanzate da TvBlog, ci potrebbero essere diversi scenari. Fiorello, del resto, non è noto per ripetersi, anzi. Una filosofia non del tutto sbagliata: se uno show è di successo, perché rischiare di rovinarlo in seguito? Ma Viva Rai2! ha tutti gli elementi per diventare uno dei programmi “storici” della Rai. E non è poco.

Viva Rai2!, cosa sappiamo sul rinnovo

Fiorello va in onda alle 7:15 del mattino dal lunedì al venerdì: giocare la carta del varietà – satirico e rotocalco allo stesso tempo – a un orario diverso dal solito è stato un rischio, che però ha funzionato alla grande, dimostrando oltretutto che questo genere non è affatto tramontato. Lo show, che nelle fasi iniziali ha traslocato da Rai1 a Rai2 dopo forti polemiche, si è guadagnato il suo posto, ma non solo, ha anche raggiunto la soglia del 20% di share, un traguardo per Fiorello.

Chiaramente il rinnovo di Viva Rai2!, visto il sostegno degli spettatori e della critica, è a dir poco scontato, quasi banale. Ma ci sono altri fattori che entrano in gioco: per esempio, la possibilità di spostare Viva Rai2! su Rai1 porterebbe diversi vantaggi. Il programma sarebbe destinato così, secondo TvBlog, a superare il 25% dello share e affermarsi come uno dei più seguiti al mattino, un punto di riferimento per l’informazione in salsa variety.

Il futuro di Fiorello a Viva Rai2!

L’ipotesi Viva Rai2 su Rai1 è quella maggiormente accreditata, mentre invece non ci sarebbe la possibilità di vedere lo show di Fiorello in seconda serata. Spostarlo nella fascia oraria, infatti, non avrebbe molto senso, soprattutto perché il programma è pensato per “accompagnare” gli italiani durante il risveglio, con battute, attualità, notizie e gli immancabili sketch di Fiorello. Proprio per questo motivo si è fermato durante le vacanze di Pasqua, per evitare di abbassare lo share.

A decidere le sorti del programma di “Fiore”, in ogni caso, sono i vertici Rai (e il conduttore stesso). Non c’è ancora l’ufficialità sul futuro di Viva Rai2!. Qualche ipotesi, indiscrezione e la “paura” che Fiorello non voglia ripetere il successo. Però, sì, sarebbe un peccato perdere un programma del genere.