“Viva Rai2!”, perché la Rai chiude lo show di Fiorello

Fonte: IPA I 10 momenti imperdibili di Sanremo 2023 che (forse) non dimenticheremo mai

L’appuntamento mattutino con Fiorello è immancabile: Viva Rai2! ha conquistato una ampia fascia di spettatori, ottenendo uno share piuttosto alto per l’orario in cui va in onda. Il morning show di Fiore, tuttavia, è destinato a fermarsi per qualche giorno: una settimana di stop, in previsione delle vacanze pasquali. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore.

Viva Rai2!, perché Fiorello si ferma

Lo stop a Viva Rai2! sta rattristando i mattinieri che hanno trovato nello show il modo per iniziare la giornata al meglio. Ospiti, musica, sketch, attualità: la ricetta vincente di Fiorello sta conquistando sempre di più gli spettatori. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7,15 alle 8,00, il morning show si è fermato il 5 aprile 2023. A dare una motivazione è stato lo stesso Fiorello nel corso della puntata del 3 aprile.

“Ma chi, alle 7,00 del mattino, si mette qui a dire caz**te? Ma dove li trovate? Ma quando noi non ci saremo più, come farete? Già mi hanno chiesto: ‘Ma voi andate in vacanza a Pasqua?’. Sì. Faremo Giovedì e Venerdì Santo, poi c’è sabato, domenica, lunedì pasquetta, martedì solo per digerire”, ha spiegato il conduttore.

Non è la prima volta che Fiorello si ferma: per esempio, in occasione del periodo natalizio, Viva Rai2! ha subito un lungo stop. Secondo il conduttore, lo share risentirebbe delle vacanze, e il suo è un programma dedicato proprio alle persone che si alzano presto per il lavoro o per la scuola.

“Se ci pensi, chi ci guarda durante i giorni di vacanza? Il nostro è un programma guardabile solo in periodi lavorativi. Se non c’è la scuola, non c’è il lavoro, chi si sveglia per guardarci?”. Il tutto sarebbe stato sostenuto anche dagli stessi vertici Rai. Inoltre, il riposo non è solo per i conduttori, ma anche per il personale impegnato nella realizzazione dello show.

Quando torna in onda Viva Rai2!

Non dovremo attendere molto per rivedere Fiorello in televisione. Naturalmente, per le vacanze di Pasqua uno stop è più che normale: il palinsesto Rai è destinato a subire delle piccole rivoluzioni. La programmazione regolare del morning show riprende da mercoledì 12 aprile.

La guida tv Rai, almeno per il momento, offre per il giovedì e il Venerdì Santo la miniserie La Valle delle Rose Selvatiche. Nessun appuntamento “best of”, tuttavia: in ogni caso, è possibile scoprire tutte le puntate dello show di Fiorello su RaiPlay, compresa la prima, il debutto alla presenza di Amadeus, che è stato presente anche nella puntata dl 5 aprile 2023.

Fiorello saluta i fan: c’è anche Amadeus

Nella puntata del 5 aprile 2023, Fiorello ha così salutato i suoi spettatori: verso la fine, c’è stato anche Amadeus in videochiamata. Proprio lui, che è stato il primo ospite di Viva Rai2!, si è prestato a un momento simpatico insieme al conduttore, con cui ha condiviso il palco di Sanremo negli anni scorsi.

Ora, però, dovremo attendere, ma il riposo è più che meritato, anche per gli ascolti raggiunti: nella settimana sanremese, Viva Rai2! è stato uno dei programmi di punta, oltre che un riferimento per Amadeus per gli annunci legati al Festival.