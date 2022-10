Bufera in Rai sul nuovo show di Fiorello: “No al suo programma”. Cosa succede

Fonte: IPA Fiorello in Rai

Fiorello sta per tornare in Rai con uno show tutto suo: Viva Via Asiago 10!, ma non sono assenti le prime polemiche, con conseguenti problemi. La redazione del TG1, infatti, non avrebbe accolto positivamente l’inserimento del programma di Fiore in una determinata fascia, ovvero quella mattutina, tanto da rilasciare un comunicato, partecipando attivamente alla protesta.

Fiorello, bufera sul nuovo show in Rai: i motivi

Lo showman è uno dei più apprezzati in Italia: Fiorello fa spettacolo a modo suo, con la sua impronta e la sua influenza. Lo abbiamo amato al fianco di Amadeus al Festival di Sanremo. Ci siamo innamorate di lui in radio. E la sua vena comica e satirica è imbattibile. Ed è proprio questo che dovrebbe fare con il suo programma in Rai: una sorta di intrattenimento satirico, tra buona musica e commenti al vetriolo, tipici del personaggio che si è costruito negli anni.

Quello che sappiamo è che Fiore è pronto a tornare in televisione con la sua “edicola”, tutte le mattine, su Rai1, dalle 7:15 alle 8:00. Ed è stata proprio la decisione sull’orario a scatenare diversi commenti di protesta: si è giunti anche a un comunicato per “bloccare” il suo show.

Il comunicato del CDR

L’idea di inserire lo show di Fiorello al mattino ha portato malcontento, soprattutto perché in questo modo si dimezza la fascia mattutina, destinata al Tg. Il comitato di redazione ha anche rilasciato una nota: “Il Comitato di Redazione del Tg1 esprime tutto il suo sconcerto e la sua totale contrarietà nell’apprendere del possibile approdo di un programma satirico di intrattenimento, guidato da Fiorello, al posto di quasi un’ora di programmazione gestita dal Tg1, nello specifico Tg Uno Mattina“.

Ma c’è di più: si è scatenata una vera e propria bufera, perché ci sarebbe stata anche una mancata informativa. La scelta di Viale Mazzini è stata così definita: “Rappresenta uno sfregio al nostro impegno quotidiano“. Per conoscere gli sviluppi, in ogni caso, dovremo attendere: i giornalisti del Tg1 hanno anche commentato negativamente lo “spreco di soldi”, dovuto a ospiti d’eccezione, che naturalmente avranno un peso sul budget.

Il ritorno in Rai con la sua “edicola”

La notizia dell’incursione in Rai di Fiorello è stata ben accolta dal pubblico, che non vedeva l’ora di assistere al suo morning show. Il comunicato ufficiale è stato condiviso anche da Ansa: lo spettacolo dovrebbe andare in onda sulla rete ammiraglia Rai, oltre che su Radio2 e RaiPlay.

Non ci sono stati molti dettagli condivisi dalla Rai o dallo stesso Fiorello: l’idea, in ogni caso, era simile alla sua Edicola Fiore. Dare la sveglia agli italiani, commentando ovviamente le news di attualità, oltre che i protagonisti dell’attualità, con buona musica in sottofondo.

L’idea di “ravvivare” Via Asiago era già nella mente dello showman. Avrebbe voluto trasmetterlo dal cosiddetto “glass studio“, lo storico box trasparente che si trova nella sede di Radio Rai. Adesso, però, c’è una grande incognita. I vertici Rai non potranno sicuramente ignorare le proteste. Allo stesso tempo, si potrebbe trovare un compromesso sulla fascia oraria: il morning show di Fiorello è destinato a essere un successo di critica e ascolti.