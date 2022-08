Fiorello torna in tv, trattative in corso per un suo show. Ma non in prima serata

Fonte: ANSA Fiorello: si parla di ritorno in tv

È tra gli showman più amati, eppure in televisione è da tanto tempo che manca, se si esclude il Festival di Sanremo che ha condotto per due anni insieme ad Amadeus e a cui ha preso parte come ospite nell’ultima edizione.

Fiorello ha una lunga carriera alle spalle, ma negli ultimi anni è apparso poco sul piccolo schermo. Ora – a quanto pare – potrebbe tornare in tv, le trattative per un suo show sarebbero in corso. Con una collocazione un po’ particolare, infatti non finirebbe in prima serata ma nel palinsesto mattutino.

Fiorello, il suo ritorno in tv con un nuovo show: cosa sappiamo

Appena si nomina Fiorello la mente corre subito ad alcune delle trasmissioni memorabili alle quali ha lavorato. Dal Karaoke, che portava nelle piazze con il suo codino inimitabile, sino al Festivalbar senza dimenticare Buona Domenica. E poi show come Stasera pago io, Il più grande spettacolo dopo il weekend, Edicola Fiore. Senza dimenticare il Festival di Sanremo 2020 e 2021 insieme all’amico Amadeus. Nel 2022, invece, è salito sul palco della kermesse per la serata inaugurale.

Ogni volta che appare in televisione è un successo. Perché Rosario Fiorello sa tenere il palco come pochi, coinvolgendo il pubblico con le sue gag.

Non stupisce, dunque, che le voci di un suo possibile ritorno sul piccolo schermo abbiano già infiammato i suoi tantissimi fan.

A lanciare lo scoop è stato dapprima Oggi, a cui ha fatto seguito TvBlog che parla di “cose più concrete del solito”.

Infatti, a quanto pare, il sito spiega che sarebbe in corso una trattativa condotta “direttamente dall’amministratore delegato Rai” e che il nuovo programma non sarebbe inserito nel palinsesto della fascia serale, come ci si potrebbe aspettare, ma in quella del mattino. Nello specifico potrebbe essere inserito tra le sette e le otto con una versione rinnovata della sua celebre Edicola.

Per il momento non ci sono ancora certezze ma, secondo quanto riportato da Oggi, la nuova trasmissione dovrebbe andare in onda nel prossimo palinsesto televisivo. Sul settimanale si legge: “Rosario vuole sperimentare nuove fasce orarie e rivolgersi a un pubblico diverso rispetto a quello tradizionale delle prime serate”.

Per il momento non ci sono state conferme ma neppure smentite. Certo è che il ritorno di Fiorello in televisione sarebbe davvero un bel colpo per la Rai.

Fiorello dalla televisione alla vita privata: ritratto di uno showman

Ci sarà? Non ci sarà? Quando si tratta di Fiorello le attese diventano quasi dei tormentoni. Era accaduto con Sanremo: la sua partecipazione è sempre stata anticipata dalle tantissime domande su cosa avrebbe fatto sul palco della kermesse canora più importante d’Italia. E le aspettative non sono mai state deluse. Perché se c’è una cosa Fiorello sa fare molto bene è quella di essere un animale da palcoscenico. Che sia di un teatro, di uno studio televisivo o di una piazza, il suo talento non lo ha mai smentito.

E la lunga carriera parla per lui, iniziata nei villaggi turistici e poi approdata nell’olimpo dello showbiz.

Dal punto di vista della vita privata Fiorello è legato da tantissimi anni a Susanna Biondo, sposata nel 2003. I due si sono conosciuti nel 1996, lo stesso anno che segna la fine della sua relazione con Anna Falchi.

Dal matrimonio con Susanna è nata la figlia Angelica. La moglie è anche mamma di Olivia, nata dalle nozze precedenti.