Palinsesti Rai, “Oggi è un altro giorno” e “La Vita in Diretta” anticipano: la nuova data

Fonte: Ansa Serena Bortone

Siamo ancora in piena estate, ma si comincia già a muovere la macchina organizzativa in casa Rai: i palinsesti della rete ammiraglia subiranno, a partire dal prossimo settembre, delle piccole (e grandi) modifiche, come l’anticipazione di alcune delle trasmissioni più amate dal pubblico.

Palinsesti Rai: Alberto Matano e Serena Bortone anticipano la messa in onda

Cambio programmazione in casa Rai dal prossimo settembre: le novità riguarderanno la fascia pomeridiana, dove ci saranno dei cambiamenti importanti. Alcuni dei programmi più amati dal pubblico infatti torneranno in onda con qualche settimana di anticipo.

Stiamo parlando de La Vita in Diretta e Oggi è un altro giorno, i talk show condotti rispettivamente da Alberto Matano e Serena Bortone, che torneranno in onda già dai primi di settembre. Il motivo di queste modifiche di palinsesto è presto spiegato: la regolare programmazione sarà infatti condizionata dalle imminenti elezioni del 25 settembre. E così anche Rai 1 ha deciso di modificare il proprio palinsesto con delle trasmissioni che andranno a riaccendere in anticipo il daytime della nuova stagione 2022/2023.

Il cambio programmazione Rai di settembre interessa soprattutto la fascia del primo pomeriggio della rete ammiraglia: Serena Bortone e Alberto Matano, già confermati al timone dei loro show, torneranno una settimana prima della data d’esordio inizialmente stabilita. Come anticipato, Oggi è un altro Giorno e La Vita in Diretta, andranno in onda al loro solito orario, rispettivamente delle 14 e delle 17 circa, faranno dunque ritorno lunedì 5 settembre invece che il 12, così da poter seguire fin da subito le fasi finali della campagna elettorale, in vista del voto del 25 settembre.

Rai, i cambiamenti della rete

Con il ritorno anticipato di Serena Bortone ci sarà uno stop per la fiction Don Matteo, che durante questa estate ha occupato la fascia oraria che va dalle 14 alle 16, ereditando lo slot di Oggi è un altro giorno che riconquista qualche giorno prima, per concedere ampi stralci alla stretta attualità e alle elezioni politiche fissate dopo la crisi di Governo e la chiamata al voto.

L’altro principale contenitore quotidiano della rete, Unomattina, andrà invece avanti no-stop. Il programma, attualmente in onda con la versione estiva e non si fermerà: a settembre continuerà con la guida di Massimiliano Ossini, ponendo fine alla conduzione in coppia.

Alberto Matano, invece, con il programma La Vita in diretta sarà in onda in contemporanea con il debutto di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara D’Urso, che tornerà in onda da lunedì 5 settembre nella fascia oraria che va dalle 17.25 alle 18.45 circa.

Tra i cambiamenti del daytime di settembre della rete ammiraglia Rai ricordiamo anche lo stop della soap opera Sei Sorelle (che continuerà ad andare in onda su Rai Premium, ogni giovedì, con un’unica puntata da due ore). Da lunedì 12 settembre l’appuntamento con la serie spagnola che racconta le vicende delle sorelle Silva verrà sospeso dalla fascia del primo pomeriggio, per lasciare spazio al ritorno della nuova stagione de Il Paradiso delle signore. Per la gioia di tutti i suoi fan, la fiction di Rai 1 con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, tornerà in onda nella consueta fascia oraria che va dalle 15.55 alle 16.45 circa.