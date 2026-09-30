La Villa di Renzo Rosso è il set del nuovo film con Melissa Satta e Raoul Bova: i dettagli di design

Cinema e design si incontrano sulle colline di Marostica, dove la dimora di Renzo Rosso presta spazi e atmosfera al nuovo thriller con Raoul Bova e Melissa Satta

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Melissa Satta

La villa di Renzo Rosso entra nel mondo del cinema e diventa una delle location di C14 Sindone, il nuovo film diretto da Antonello Belluco con Raoul Bova, Melissa Satta, Ludovica Martino, Francesco Arca e Giancarlo Giannini. Le riprese hanno portato la troupe sulle colline vicentine, all’interno della Diesel Farm, la grande proprietà dell’imprenditore nei dintorni di Marostica. Un luogo dall’identità molto precisa, dove campagna, design e spirito contemporaneo convivono senza troppe formalità.

La villa di Renzo Rosso, un rifugio immerso nelle colline venete

La Diesel Farm nasce all’inizio degli anni Novanta e occupa una vasta area verde poco distante da Marostica. Qui Renzo Rosso ha costruito negli anni un progetto legato all’agricoltura, alla produzione di vino e al recupero di un rapporto più diretto con il territorio. La tenuta comprende diversi edifici e si sviluppa in un paesaggio fatto di filari, prati e zone alberate, lontano dall’immagine della residenza di lusso ostentata, come ci si aspetterebbe da un imprenditore moda del suo calibro.

Anche la casa privata riflette questa atmosfera. Si tratta di una dimora dal carattere caldo, con richiami alle abitazioni di montagna e un’impronta più accogliente che formale. Il legno ha un ruolo importante e negli ambienti interni non manca il camino, elemento che contribuisce a creare quell’effetto da rifugio contemporaneo che ben si sposa con il panorama circostante.

Negli spazi della Diesel Farm aperti all’ospitalità e alla convivialità torna spesso lo stesso dialogo tra natura e gusto industriale. Legni importanti, superfici metalliche, lavorazioni volutamente materiche e dettagli più ricercati danno alla proprietà un carattere riconoscibile. Non tutto appartiene naturalmente alla villa privata, ma l’estetica complessiva racconta bene il mondo di Renzo Rosso: rustico sì, ma con un twist decisamente moderno.

Diesel Farm protagonista del nuovo film con Raoul Bova

La location non compare nel film come semplice sfondo. La villa diventa infatti la casa di Tommaso Luraghi, il personaggio interpretato da Raoul Bova, e proprio questo ha reso la proprietà particolarmente interessante per la produzione.

Secondo quanto raccontato durante la presentazione del progetto, la scelta nasce quasi per caso: dopo aver visitato la Diesel Farm, la produttrice Giulia Belluco ha intuito che quel luogo potesse avere il carattere giusto per rappresentare l’universo del protagonista. Una decisione che lega così gli interni della casa e il paesaggio veneto direttamente all’atmosfera del thriller.

C14 Sindone è ambientato nel 2033 e prende le mosse da un mistero che ruota attorno alla Sindone e al ritrovamento di un oggetto capace di mettere in moto interessi molto più grandi di quanto sembri. Bova interpreta uno studioso dalla carriera complicata, mentre Ludovica Martino veste i panni della ricercatrice che lo trascina al centro della vicenda.

Melissa Satta torna al cinema con un ruolo dark

Tra le curiosità del cast c’è anche il ritorno sul grande schermo di Melissa Satta, che nel film interpreta Lucrezia, una figura dalle sfumature decisamente più oscure rispetto ai personaggi ai quali il pubblico è abituato ad associarla.

Per Renzo Rosso, intanto, il set diventa anche un punto d’incontro tra cinema e moda. L’imprenditore ha spiegato di essere incuriosito da questo mondo e il coinvolgimento del gruppo OTB riguarda anche alcuni aspetti legati ai costumi.

La Diesel Farm finisce così per avere un ruolo tutt’altro che secondario nel progetto: non solo ospita le riprese, ma contribuisce a definire l’atmosfera del film con i suoi spazi, il paesaggio e un’estetica che mescola calore, natura e personalità.