X Factor è una delle trasmissioni di punta di Sky. Il talent show televisivo, negli anni, si è affermato come vero e proprio show musicale che tiene incollati allo schermo milioni e milioni di telespettatori. Nella serata del 16 novembre, andrà in onda il quarto live della trasmissione televisiva. Le anticipazioni di quest’episodio dello show tv promettono una serata piena di soprese ed esibizioni magnifiche per i telespettatori.

X Factor: le anticipazioni del quarto live

Francesca Michelin, protagonista recentemente di una gaffe, è pronta a condurre una nuova puntata di X Factor con il sostegno dei 4 meravigliosi giudici della trasmissione televisiva: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. La terza puntata live dello show tv sarà, come sempre, ricca di buona musica e di colpi di scena.

Primo tra tutti gli imprevisti al cardiopalma che avranno luogo nel nuovo episodio del talent show: la doppia eliminazione, che spezzerà i sogni di due degli apprendisti cantanti. A sorprendere ulteriormente i telespettatori a casa arriverà Annalisa, che canterà live sul palco dell’X Factor Arena il suo nuovo singolo: Euforia. La trasmissione si può seguire live su Sky e in streaming su Now. Il contenuto sarà sempre disponibile on demand sulla piattaforma della rete televisiva.

I telespettatori del famoso talent show non possono perdersi quest’episodio fondamentale, come avvertono le anticipazioni: “È la sera in cui tutto può succedere”. I cantanti, scelti dai quattro giudici della trasmissione televisiva, si sfideranno in due differenti manche. In apertura di puntata, i concorrenti dovranno affrontare anche la spettacolare Giostra di X Factor, tanto amata dagli ammiratori dello show televisivo. Da questa prima frazione di puntata, uscirà il nome del primo eliminato. I diversi artisti in gara canteranno senza soluzione di continuità con i brani più rappresentativi del loro percorso.

X Factor la seconda eliminazione decisa dalle Car Songs

Nel corso della quarta puntata di X Factor, due dei talenti in gara lasceranno il loro sogno, a causa della doppia eliminazione che avrà luogo. La prima manche della sfida canora sarà caratterizzata dalla Giostra di X Factor mentre, in seguito gli artisti dovranno darsi battaglia sulle Car Songs, ovvero le canzoni che si prestano meglio a essere cantante in auto o da fare da cornice a un viaggio. I brani sui quali si sfideranno i diversi concorrenti sono stati loro assegnati dai rispettivi coach.

Per la squadra di Fedez, le esibizioni saranno:

Maria Tomba – Wake Me Up When September Ends dei Green Day

SARAFINE – Tutto il resto è noia di Franco Califano

Per la squadra di Ambra, le esibizioni saranno:

Angelica – I’ve Been Loving You Too Long di Otis Redding

Matteo Alieno – Il chitarrista di Ivan Graziani

Per la squadra di Dargen D’Amico, le esibizioni saranno:

Il Solito Dandy – Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni

SETTEMBRE – Spaccacuore di Samuele Bersani

Stunt Pilots con Ironic di Alanis Morissette

Per la squadra di Morgan, le esibizioni saranno:

SELMI – You’ve Got A Friend di Carol King

SickTeens – Careless Memories dei Duran Duran

Astromare – Good Vibrations dei Beach Boys

Insomma il quarto live di X Factor sarà uno spettacolo imperdibile per tutti gli ammiratori della famosa trasmissione televisiva.