Striscia la Notizia, Tapiro a Teo Teocoli per il battibecco con Celentano

Teo Teocoli riceve il suo primo Tapiro d'Oro a Striscia la Notizia per via del battibecco con Adriano Celentano e coglie l'occasione per punzecchiare ancora l'ex amico

Quello tra Teo Teocoli e Adriano Celentano è stato il dissing che non ci aspettavamo. E poteva Valerio Staffelli non cogliere la palla al balzo per consegnare uno dei suoi famigerati Tapiri d’Oro? Inesorabile, l’inviato di Striscia la Notizia ha raggiunto uno dei due diretti interessati, Teo Teocoli, per consegnargli la statuetta e carpire qualche nuova dichiarazione a proposito della vicenda. Tutto nella puntata del TG satirico in onda giovedì 10 ottobre alle 20.35 come sempre su Canale 5.

Teo Teocoli riceve il Tapiro d’Oro e punzecchia (ancora) Celentano

Il primo Tapiro d’Oro non si scorda mai, specialmente quando ti viene consegnato per via di uno dei botta e risposta più assurdi e inaspettati degli ultimi tempi. Teo Teocoli, attore e comico, ha vissuto un’amicizia di lunga data con Adriano Celentano (tanto da diventarne l’imitatore “ufficiale”), ma qualcosa negli ultimi cinque anni s’è rotto.

I due non si sono più sentiti, come aveva affermato lo stesso Teocoli in un’intervista, ironizzando sul fatto che non rispondesse più al telefono perché “morto” ma Celentano, più vivo che mai, gli ha risposto quasi subito con un criptico post via social che non ha fatto altro che accendere di più gli animi.

Intervistato da Valerio Staffelli per Striscia la Notizia, Teocoli è tornato a punzecchiare l’ex amico: “Dovreste darlo ad Adriano, il Tapiro. Unico problema, sulla porta di casa sua vi attende Claudia Mori con una mazza. Quella sulla sua morte era ovviamente una battuta. Tanto che ad Adriano dico: da qui al 6 gennaio, giorno del tuo compleanno, mi metterò in piedi davanti al cancello di casa tua, finché non mi farai entrare”.

Perché Teo Teocoli e Adriano Celentano hanno litigato

Rispondere a questa domanda è tutt’altro che ovvio, ma negli ultimi giorni Teo Teocoli e Adriano Celentano hanno dato riprova della fine della loro amicizia di lunga data. Un rapporto che li ha visti anche collaborare insieme, professionalmente parlando. E forse il nocciolo della questione sta proprio qui.

Teocoli era stato invitato da Celentano a collaborare allo show Adrian, andato in onda nel 2019 su Canale 5. Lo ha fatto ma è stata l’ultima volta. L’attore, infatti, non ha tardato a prenderne le distanze: “Persi due mesi di serate per colpa di Adrian, in attesa di registrare il più grande flop della TV che non ho mai fatto”.

Nell’ultima intervista al Corriere della Sera, Teocoli ha ribadito di aver visto Celentano per l’ultima volta il 6 gennaio 2020, giorno del suo compleanno che per tradizione festeggiava con tutti gli amici più cari. “Quella volta c’era anche Morandi. Poi ho telefonato 10mila volte, ma non mi ha mai risposto nessuno – ha spiegato, concentrandosi poi sulle colpe della moglie Claudia Mori -. (…) Lei fa tutto, è la padrona, quando decide una cosa deve essere così. Non è stata tanto leggera con gli amici di Adriano, anzi ha un po’ sconvolto tutto”.

Poi la risposta (semi-criptica) del molleggiato all’intervista: “Non ti rispondo perché ti voglio bene (…). Tu non devi essere triste, se no poi mi intristisco anch’io… Ricordi quante risate… e le più eclatanti erano proprio quando a sbagliare ero io che avevo scritto il copione, e non tu… Avresti dovuto vedere la tua faccia… quindi chiama pure se vuoi tanto io non ti rispondo”. Amareggiato, Teocoli si è detto “basito, dopo tanto tempo, tanti anni, tante ca**ate, tante divertimenti insieme.