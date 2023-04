Serale di “Amici”, anticipazioni dell’8 aprile: gli eliminati (con polemica)

Ballo, canto e tanto intrattenimento. Le anticipazioni del Serale di Amici di Maria De Filippi ci portano dritti verso quello che succederà nel corso della puntata dell’8 aprile, la quarta, attesa alla vigilia di Pasqua. Il gioco si fa sempre più difficile, con i nomi degli eliminati che sarebbero stati addirittura contestati dal pubblico perché non meritevoli di lasciare la Scuola. Ma cos’è successo durante la registrazione del 6 aprile? Scopriamolo insieme.

Serale di Amici 23, anticipazioni: eliminati e polemica

Gli allievi sono 10, tutti preparatissimi e pronti per una finale che si preannuncia ricca di talento. Per questo, sia per i Prof che per i giudici diventa sempre più difficile scegliere chi – tra loro – possa proseguire con la gara. È dal profilo Twitter di Amici News che apprendiamo le prime anticipazioni sulla registrazione del Serale e che l’eliminato, per questa tornata, sarà solo uno.

Non è infatti una regola fissa, per il talent show di Canale5, che gli eliminati siano due. Lo sono stati per le prime due puntate della fase finale, ma già dalla terza si è deciso per un solo nome – benché clamoroso – lasciando in gara più allievi in vista della finale. I nomi dei concorrenti al ballottaggio sono già noti e individuati in Alessio e Mattia. L’eliminato definitivo è solo uno, proprio come è accaduto nella terza puntata quando a lasciare la competizione era stato Samu.

Ora che la competizione si è fatta più accesa, non mancano le discussioni tra i Prof e i giurati esterni. In particolare, le anticipazioni della puntata serale dell’8 aprile rivelano che l’impulsività dell’insegnante Raimondo Todaro non sarebbe stata gradita da Michele Bravi. La discussione tra i due si è poi estesa ad altri concorrenti, tanto da richiedere l’immediato intervento di Maria De Filippi, che ha richiesto di abbassare i toni e placare gli animi.

Gli ospiti del Serale di Amici

Come di consueto, la prima serata di Canale5 è arricchita con una serie di ospiti d’eccezione. Gli artisti in studio, per l’appuntamento dell’8 aprile, sono Alessandro Siani e Annalisa. Per lei si tratta di un ritorno a casa, dato che la sua carriera è partita proprio da qui, e sarà la giusta occasione per presentare il suo nuovo singolo – Mon Amour – per il quale ha sfoggiato un nuovo look con parrucca nera extra liscia.

La loro collocazione è attesa nella seconda parte della puntata: Annalisa potrebbe addirittura cantare alla fine della gara, come spesso succede per gli ospiti, mentre Alessandro Siani andrà a collocarsi in uno dei blocchi ma sempre a gara avanzata.

Quando va in onda

Il Serale di Amici va in onda su Canale5, in prima serata, sabato 8 aprile 2023 dalle 21,30. La puntata è visibile in simultanea anche in streaming, su tutti i dispositivi elettronici dotati di una connessione a internet. La trasmissione vive anche attraverso i social, con gli hashtag ufficiali legati al programma, e sui canali dedicati al talent show.

Le squadre sono tre e sono composte come segue:

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: Aaron, Ramon e Isobel;

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: Angelina, Cricca e Maddalena;

Arisa-Raimondo Todaro: Wax, Federica, Mattia e Alessio.