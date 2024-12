Un’intervista decisamente emozionante, quella concessa da Romina Power a Verissimo. Uno sguardo a 360° su quella che è stata la sua vita e quella che è oggi. Approdata in studio subito dopo il suo ritorno dall’India. Un viaggio molto speciale, che ha condiviso con il suo amico Kabir Bedi, che l’ha poi raggiunta in studio.

Romina Power, l’amore dopo Al Bano

Se si parla di Romina Power, inevitabilmente il pensiero va anche ad Al Bano Carrisi. I due hanno infatti condiviso molti anni insieme, tanto sul palco quanto nel loro mondo privato. Un amore nel quale l’Italia intera ha creduto, seguendoli in ogni momento cardine, il che comprende anche la tragedia della figlia Ylenia.

Non tutti sanno, però, che dopo la storia con Al Bano c’è stato un altro amore. Romina ne ha parlato a Silvia Toffanin: “Era un signore americano. Bello, simpatico e dolce, però era appassionato di motociclette. Guidava una Harley e mi aveva anche già comprato il giubbotto e il casco. Voleva che girassi gli Stati Uniti con lui. Mi ci vedi?”.

È stata sposata una solta volta ma l’amore per lei non è nato e finito con Al Bano. Ha avuto alcune storie ma si è guardata bene dal condividere dettagli privati in Italia, considerando la grande attenzione nei suoi riguardi.

La più importante, però, è stata proprio con questo uomo del mistero appassionato di motori. Il fatto d’essere negli Stati Uniti l’ha di certo aiutata: “Nella zona in cui stavo, poi, non c’erano paparazzi. Siamo anche stati in vacanza in Messico e nessuno ci ha visti. È una storia che ho vissuto tranquillamente”.

Il legame con Kabir Bedi

Romina Power e Kabir Bedi si sono incontrati sul set de Il ritorno di Sandokan. Un’amicizia che li vede legati, ad oggi, da quasi 30 anni. Di recente si sono anche cimentati in un viaggio in India, che li ha visto affiancati anche dal figlio di Romina, Yari. Erano giovanissimi su quel set e in seguito, ha ammesso scherzando la Power, avrebbe preso in considerazione l’idea di far nascere qualcosa con lui. Il problema? “Ogni volta che lo incontravo, era sempre sposato”.

Ad accomunare i due, purtroppo è anche l’atroce dolore scaturito dalla perdita di un figlio. Kabir Bedi ha un vuoto dentro, frutto della morte di Siddharth, suicida a 25 anni. Il momento più difficile della sua vita, che ha generato una ferita terribile: “Mio figlio si è tolto la vita perché soffriva di schizofrenia. La prima reazione che hai dinanzi a qualcosa del genere è di incredulità. Negavamo tutto e poi abbiamo capito che era tutto reale, così è arrivato il vero shock, cui è seguito il dolore e ancora il senso di colpa. Soltanto infine il senso della perdita”.

Sofferenze simili nella portata ma differenti nelle sfumature. Ciò perché Romina non ha mai saputo realmente cosa fosse accaduto alla sua Ylenia. Alla fine Kabir Bedi ha trovato un equilibrio, dopo aver vissuto la fase peggiore della sua vita. Per la Power, invece: “Resti in bilico tra la speranza e la profonda tristezza. Alla fine devi andare avanti, anche per i figli e i nipoti, oltre alla tua vita. Spero sempre che un domani il destino ci ricongiunga, capendo il perché di questa storia e per quale motivo accada a tante altre. Ylenia non è la prima e non sarà l’ultima”.