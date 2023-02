“Quando si è ammalato ho lasciato tutto”, Rita Pavone ricorda il fratello scomparso

Sessant’anni di carriera, di canzoni, di talento che hanno accompagnato intere generazioni. Da quella prima vittoria a 17 anni, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia e Rita Pavone ha dovuto fare i conti con gioie e dolori. Di tutto questo ha parlato, mentre era ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha ripercorso la sua vita e ha anche parlato della perdita del fratello, ricordando cosa ha fatto per lui quando si è ammalato.

Rita Pavone, il successo e il legame con il fratello

Una voce inconfondibile, una grinta pazzesca, canzoni che hanno fatto la storia della musica. Rita Pavone festeggia 60 anni di carriera, infatti ha raggiunto la notorietà quando aveva solo 17 anni vincendo quello che lei stessa, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha definito il primo talent italiano, ovvero La festa degli sconosciuti.

Da quel momento per lei e la sua famiglia è cambiata la vita, infatti da un’esistenza modesta ma molto dignitosa, è diventata una star. “La vita mi ha regalato tante belle cose e quando tu hai delle belle cose devi sapergli dare il giusto valore, aver rispetto: gente che ti ama dopo 60 anni, non è cosa da tutti i giorni ed è bello vedere che hai fatto qualcosa che è rimasto impresso: e questo secondo me è il miglior premio”.

Nel salotto di Verissimo Rita Pavone ha raccontato di come la sua vita sia cambiata con quella vittoria così come quella dei suoi famigliari. Ha ricordato che la mamma viaggiava con lei e che per questo è stata distante da suo fratello, che è rimasto a casa con il papà.

“Se mi sento una responsabilità è quella – ha detto la cantante – per seguirmi non hanno seguito il ragazzino minore”. Rita Pavone ha quindi ricordato che suo fratello è morto tre anni fa e ha spiegato: “Io quando ho saputo che si è ammalato ho lasciato tutto, perché ho detto, non l’ho potuto fare da ragazzina ma lo faccio adesso: io ci sono, io sono presente”.

Rita è tornata a quando il fratello si è sentito male e al fatto che lui aveva chiesto: “Chiamate mia sorella: e questa è stata la cosa per me più bella perché ci teneva”, ha spiegato con la voce commossa. “Ci teneva molto a me come io ci tenevo a lui”.

Del fratello aveva già parlato in passato a Verissimo, reduce da un periodo difficile: “Ho avuto delle batoste sul piano personale nell’ultimo anno che sono riuscita a superare – aveva detto -: la morte di mio fratello minore. Per me è stato un dramma. Non lo sapeva nessuno della sua morte, è stata una cosa che riguardava me e la mia famiglia”.

Rita Pavone, il grande amore della sua vita

Una lunga storia d’amore, 55 anni vissuti insieme: Rita Pavone e Teddy Reno si sono sposati nel 1968 e da allora non si sono mai lasciati. Insieme hanno avuto due figli, Alessandro e Giorgio, che in un’intervista la cantante aveva definito i suoi migliori dischi d’oro.

Talento, grinta, il grande affetto del pubblico e un grandissimo legame. Del marito ha detto: “È stata la persona nella quale ho avuto subito fiducia. Quando abbiamo capito che ci volevamo bene, lui era già separato da tre anni, io ho capito che avrei perduto il mio treno se non fossi salita su quel vagone, perché io credo che nella vita ognuno debba fare quello che sente: non deve farsi consigliare dagli altri. Il consiglio lo accetto, però devo seguire anche l’istinto, perché se sbaglio, sbaglio io, ma se ti fanno sbagliare gli altri diventa una cosa che ti porti dietro per tutta la vita”.