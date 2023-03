Oscar 2023, Lady Gaga in jeans e maglietta: l’esibizione a sorpresa

Se per l’ingresso al Dolby Theater ha indossato un abito fenomenale e con sensuali trasparenze, per la sua esibizione a sorpresa durante la notte degli Oscar 2023 Lady Gaga ha optato per un look insolito. Niente di diverso da quello che ci possiamo aspettare dalla star che, nel corso delle sue apparizioni pubbliche, ha sempre stupito con outfit speciali. Ma senza dubbio questo, il più semplice di tutti, ha fatto più rumore di qualsiasi altro abito. Perché si è esibita in jeans e maglietta, mostrandoci come una performance da brividi, oltre alla voce e all’intensità, non abbia bisogno di nulla di più.

Lady Gaga, il look per l’esibizione agli Oscar: jeans e maglietta

Dimentichiamoci gli abiti di carne (abbastanza difficile riuscirci) o quanto meno archiviamo per un momento i look particolari ed eccentrici che spesso le abbiamo visto sfoggiare, perché Lady Gaga, durante la sua esibizione agli Oscar 2023, ci ha mostrato come emergere senza aver bisogno di nulla.

Infatti la cantante e attrice ha tolto il Versace incredibile sfoggiato sul red carpet (un lungo vestito nero, dotato di un sensuale gioco di trasparenze) per salire sul palco del Dolby Theater. Inizialmente sembrava che non potesse partecipare alla notte più importante del cinema, ma poi è arrivato l’annuncio che ci sarebbe stata e l’asticella dell’attesa si è alzata.

Lady Gaga per l’esibizione ha scelto una mise inaspettata composta da maglietta e jeans strappati sulle ginocchia. Non molto da Oscar, ma decisamente da lei. Perché ha saputo lasciare senza parole ancora e, questa volta, non con outfit eccentrici o provocatori, ma con la semplicità di un look informale. E se vederla in abiti casual ha stupito, ancora di più ha fatto la sua performance che è stata emozionante e intensa.

Tanto da ricevere una standing ovation al termine dell’esibizione di Hold my hand, brano che fa parte della colonna sonora di Top Gun: Maverick. Prima di iniziare a cantare ha detto al pubblico: “Abbiamo tutti bisogno di eroi. Trova il tuo eroe dentro di te – ha affermato, per poi aggiungere -. Potresti scoprire che sei tu stesso il tuo eroe, anche se dentro sei a pezzi”. A fare il resto la sua voce, potente e inconfondibile, che ha toccato le corde del cuore dei presenti.

Senza trucco, una treccia a legarle i capelli, Lady Gaga indossava una semplice maglietta e un paio di jeans strappati.

Fonte: Getty Images/ ANSA

Lady Gaga, niente Oscar: ma vince con il look

Niente Oscar questa volta per Lady Gaga, tra le favorite degli Academy Awards 2023, l’artista aveva vinto la statuetta nel 2019 per la miglior canzone con il brano Shallow. L’ambito premio dell’edizione 2023, infatti, è andato a Maragadha Mani e Chandrabose per Naatu Naatu, canzone tratta dalla colonna sonora del film RRR.

Ma se non è tornata a stringere la statuetta è stata comunque una delle protagoniste indiscusse della serata. Complice il meraviglioso abito Versace che ha sfoggiato sul red carpet (in verità quest’anno color champagne) e il look che ha indossato in seguito per salire sul palco.

Fonte: Getty Images

Senza dubbio Lady Gaga è un’artista capace di stupire sempre, non solo per le scelte di stile audaci e mai uguali, ma anche per il suo talento che, negli anni, le ha permesso di essere una pop star amata in tutto il mondo e di costruirsi anche una carriera solida come attrice. Credibile, molto amata, con una voce intensa e una capacità d’immergersi in ruoli sempre diversi: Lady Gaga è una star, anche con jeans e maglietta. Del resto quando si ha il talento non serve altro.