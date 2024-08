Nonostante di Valerio Mastandrea al Festival di Venezia, trailer e trama

Valerio Mastandrea è uno degli attori più acclamati del cinema italiano, ma non solo. L’interprete è anche un regista, uno di quelli da tenere d’occhio. L’esordio dietro la macchina da presa è arrivato nel 2019, con la pellicola Ride, che gli valse il nastro d’argento come miglior regista esordiente. Oggi è la volta di Nonostante, pellicola malinconica e intimista, che Mastandrea presenta nella sezione Orizzonti all’81 edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Nonostante, la trama del film di Valerio Mastandrea

La trama di Nonostante è, in realtà, una non trama. Così come si può dedurre dal trailer, la storia non è una vera storia ma il racconto di sentimenti, sensazioni, stati interiori. Protagonista è un uomo – interpretato dallo stesso Valerio Mastandrea. Un uomo e basta, di cui non conosciamo neppure il nome di battesimo. Un uomo che sta in ospedale e, come nel distopico racconto Sette Piani di Dino Buzzati, non si sa perché sia finito lì né se e quando potrà andare via.

Ma non è un problema. Quell’uomo in quella stanzetta bianca e disinfettata ci sta bene. È l’unico luogo in cui la serenità è reale. Se sei in ospedale sei libero da qualsiasi responsabilità, nessuno si aspetta niente da te. Tutto cambia quando nello stesso reparto arriva una ragazza che, al contrario dell’uomo, non ha alcuna voglia di fuggire alla vita. È irrequieta, ribelle, ed è disposta persino a morire pur di andar via. Pur di tornare a vivere. Di fronte il protagonista si apre un dilemma: seguirla, emozionarsi rischiando, o restare immobile, sereno ma vuoto?

Il cast e l’arrivo nei cinema italiani

Coprotagonista dell’intensa pellicola è Dolores Fonzi, poco nota al pubblico italiano, ma grande star del cinema e della televisione argentina. Nel cast anche Lino Musella, già visto, tra le altre, in The Young Pope e Gomorra. Ancora, Giorgio Montanini e Justin Alexandre Korovkin. L’attrice vincitrice di un nastro d’argento Barbara Ronchi e Luca Lionello, che per gli appassionati di cinema non ha bisogno di presentazioni.

Presentato al Festival di Venezia 2024, Nonostante arriverà nelle sale a marzo 2025. “Era forte il desiderio di raccontare una storia emozionante, e l’amore è stato l’elemento che ci è venuto più spontaneo” ha raccontato il regista ai microfoni dell’agenzia stampa Adnkronos. “Ci sono tanti film capolavoro sull’amore, ma è anche il pane quotidiano dell’essere umano. L’amore, l’odio, la vendetta sono tutti grandi temi da raccontare. Così abbiamo deciso di scrivere una bella storia d’amore”.

L’ispirazione arriva anche da C’è ancora domani, il film di Paolo Cortellesi che ha visto Mastandrea interpretare un marito violento. “Dal film di Paola ho imparato tanto. Il modo in cui il film è stato accolto dal pubblico insegna che bisogna trattare temi enormi con semplicità, senza rinunciare all’originalità. È stata una grande scuola”.