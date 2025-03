Marco Carta è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin nella puntata del 15 marzo 2025. Lo abbiamo visto al San Marino Song Contest, dove non ha vinto (ha trionfato, infatti, Gabry Ponte con Tutta l’Italia), ma si è detto felice di averci provato, perché altrimenti non avrebbe mai potuto conoscere l’esito. La Toffanin gli ha dato un caloroso bentornato in studio.

Marco Carta torna a Verissimo: la rinascita dopo l’accusa di furto

“Per me è sempre casa, sono nato qui, per me venire è una grande emozione”. Con queste parole, Marco Carta è tornato a Verissimo, dopo la sua partecipazione al San Marino Song Contest. “La posta in gioco era alta, è andata bene perché ho avuto modo di esprimermi, tornare a una kermesse che conta e di fare un nuovo singolo”. Un grande applauso per lui, per una vita da montagne russe, non solo per il lavoro, ma anche per l’accusa di furto da cui è stato assolto ma che, purtroppo, gli ha lasciato un ricordo difficile.

“Mi è dispiaciuto perché c’è stato, in generale, anche da parte dei media, un grande allarmismo e calcare la mano su una cosa che era successa, con una domanda: è stato o non è stato? Quando c’è stata poi l’assoluzione, subito dopo, c’era veramente tanta confusione. Le persone erano un po’ disorientate, la stampa faceva tanta confusione dopo la notizia dell’assoluzione. Quello è stato un momento in cui mi sono sentito solo, giudicato, la mia voce non riusciva a coprire tutte le voci che la massa emetteva, le prime settimane non uscivo di casa, avevo il terrore, mi volevo addormentare e risvegliare nel 2030″.

Non è stato facile mettere un punto alla situazione, ma la sua famiglia gli ha fatto da scudo, in particolare l’amatissima nonna Elsa, scomparsa nel 2020. Carta non ha mai avuto un rapporto con il papà, mentre la mamma è morta quando era piccolino. Sul padre, ha raccontato di aver scoperto invece la verità: l’uomo aveva delle dipendenze e oggi non c’è più. Ma se fosse ancora vivo, Marco prima gli direbbe qualcosa di brutto e poi lo abbraccerebbe, perché la figura paterna gli è mancata da bambino.

Il nuovo amore

Oggi Marco Carta, che è uno dei simboli di Amici, tra i vincitori più amati di tutte le edizioni, è tornato. Una rinascita lenta, la sua, considerando l’accusa ingiusta di furto, e l’assoluzione stessa, che però non ha portato sin da subito la pace nella sua vita: la sua voce, a lungo, è stata sovrastata dalle voci della massa. Oggi al suo fianco c’è anche un nuovo amore dopo Sirio, ovvero Luca, con cui in realtà ha una storia da quasi tre anni.

“L’amore va bene, la mia storia precedente è finita, ma dopo un po’ di tempo è nata una nuova storia. Sono fidanzato con Luca da quasi tre anni, sono felice e pieno di nuova linfa. Col mio ex volevo sposarmi, ma poi ci sono sfuggite le cose di mano e pazienza, sono cose che capitano. Luca ad oggi è il mio raggio di sole”. E conferma la più classica delle situazioni: dopo la tempesta, torna sempre il sereno.