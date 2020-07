Marco Carta presenta il suo fidanzato: nella foto su Instagram sono bellissimi

editato in: da

Pur essendo sempre molto riservato, questa volta Marco Carta ha saputo sorprendere i suoi fan con una foto bellissima: il cantante, in vacanza in Sardegna, si gode il mare in compagnia del suo fidanzato Sirio e lo presenta ai suoi fan su Instagram.

“Il mio sole, il mio mare, la mia terra. Manca solo il mio Ufi e non potrei chiedere di più” – scriveva qualche giorno fa Marco Carta, facendo riferimento alla sua dolce metà (che da sempre chiama con il soprannome ‘Ufi’. Il suo desiderio si è avverato nelle scorse ore, quando Sirio Campedelli lo ha finalmente raggiunto in Sardegna, dove il cantante si sta godendo le sue meritate vacanze. La felicità è tanta, così Carta ha deciso di condividerla sui social con i suoi follower.

Due scatti meravigliosi sono comparsi sul profilo Instagram dell’artista, e questa volta lo ritraggono in dolce compagnia: “La nostra estate che comincia… Sarà bellissima! E la prossima?….. Di più” – annuncia Marco, presentando il suo fidanzato. Dalle sue parole, in realtà, si evince non solo la sua grande gioia per essersi riunito a Sirio. Alcuni fan, in effetti, hanno voluto leggere tra le righe un annuncio speciale: perché il cantante ha fatto riferimento alla prossima estate, rivelando che sarà ancora più bella di quella che sta attualmente vivendo?

È possibile che Marco Carta e il suo compagno abbiamo qualche progetto per i mesi futuri. Non è una novità che la loro storia d’amore stia andando a gonfie vele. Si frequentano ormai da 5 anni e già da tempo convivono, sebbene sia difficile vedere qualche loro foto insieme. Sirio è infatti un grande amante della propria privacy, come aveva svelato Carta: “Prima o poi lo vedrete, dipenderà da lui. Lui desidera una vita normale, non ha intenzione che la sua faccia venga spiattellata ovunque”. Che stiano ora pensando al grande passo?

Quel che è certo è che, dopo il lutto che lo ha colpito, oggi Marco ha ritrovato il sorriso. E l’affetto dei suoi fan è importantissimo per lui: “Grazie a tutti. Sapete quanto siamo restii a mettere le nostre foto. Non c’è mai piaciuto sbandierare le nostre cose, ma sappiate che quando accade è perché c’è tanta sincerità” – ha infatti rivelato su Instagram, notando i tantissimi commenti positivi ricevuti.