Marco Carta, l’addio a nonna Elsa. “È dura lasciarti”

Marco Carta, su Instagram, annuncia la morte dell’amata nonna, la donna che l’ha cresciuto dopo la scomparsa dei genitori. Il cantante, classe 1985, non ha avuto una infanzia facile: a 8 anni ha perso il padre per leucemia, a 10 la madre per un tumore. Lui e il fratello maggiore sono quindi stati cresciuti dalla nonna materna, Elsa. Che per lui ha rappresentato tutto: ovvio che il dolore per la sua scomparsa sia straziante.

Marco posta sul suo account Instagram alcune foto della donna e scrive un post toccante: