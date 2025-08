Marco Carta dimesso dall’ospedale, come sta: “Vi ringrazia per l’affetto”

Come sta Marco Carta dopo essere stato ricoverato in ospedale, l'aggiornamento: "Sarà dimesso nelle prossime ore, stato di salute sotto controllo"

IPA Marco Carta

Nella serata del 3 agosto, lo staff di Marco Carta ha spiegato di aver annullato il concerto a Porto Torres a seguito del ricovero dell’artista in ospedale. L’esibizione alla Torre Aragonese è stata annullata ma potrebbe essere recuperata stando alle parole dell’entourage, che ha fatto chiarezza sulle condizioni di Carta, dimesso dall’ospedale entro poche ore. Come sta.

Marco Carta dimesso dopo il ricovero all’ospedale

“Con estrema serenità vi comunichiamo che Marco sarà dimesso nelle prossime ore e il suo stato di salute è sotto controllo. Tutte le prossime date del Solo Fantasia Tour sono confermate. In merito alla data del 3 agosto a Porto Torres, seguiranno aggiornamenti in merito a un’eventuale possibilità di recupero. Resterete costantemente aggiornati con la massima cura. Marco vi ringrazia per il vostro affetto, la vostra vicinanza e la vostra comprensione”. Queste le parole dello staff di Marco Carta, che è stato ricoverato il 3 agosto.

L’artista era atteso alla Festa della Madonna degli Angeli a Porto Torres, ma è stato ricoverato e ha dovuto annullare l’esibizione. Il comunicato era arrivato sempre sul suo profilo Instagram: “Con estremo rammarico, Marco e tutto il suo staff sono costretti a comunicare l’annullamento del concerto a Porto Torres: è stato annullato per ragioni e cause inderogabili dalla volontà del nostro entourage. Seguiranno, nelle prossime ore, aggiornamenti in merito. Nel mentre, porgendo le scuse a tutta l’organizzazione e al nostro amato pubblico, patrimonio più grande, vi ringraziamo per la comprensione”. Poche ore dopo era stata condivisa una foto di Carta (in condizioni stabili) dall’ospedale, per “un problema di salute che ha costretto Marco a ricorrere alle cure mediche dell’Ospedale San Donato di Milano”.

Marco Carta, quando torna a esibirsi

Come spiegato dallo stesso entourage, le date di Solo Fantasia Tour sono state tutte confermate, quindi Carta tornerà sul palco per esibirsi il 12 agosto a Oliveto Lucano in provincia di Matera. Per quanto riguarda invece la data di Porto Torres, lo staff si sta impegnando per recuperare l’evento. “Siamo al lavoro per trovare le condizioni migliori che ci permettano di riprogrammare questa data che Marco vuole portare a casa a tutti i costi“.

Carta sta vivendo un periodo di rinascita, come aveva spiegato a Verissimo da Silvia Toffanin a marzo 2025: ha preso anche parte al San Marino Song Contest, dove però ha trionfato Gabry Ponte (arrivato ultimo all’Eurovision, il che ha portato al possibile ritiro di San Marino dall’Eurovision stesso). Oggi ha ritrovato una nuova dimensione, e al suo fianco ha un nuovo amore dopo essersi lasciato con l’ex fidanzato Sirio.

“L’amore va bene, la mia storia precedente è finita, ma dopo un po’ di tempo è nata una nuova storia. Sono fidanzato con Luca da quasi tre anni, sono felice e pieno di nuova linfa. Col mio ex volevo sposarmi, ma poi ci sono sfuggite le cose di mano e pazienza, sono cose che capitano. Luca ad oggi è il mio raggio di sole”. Ora Carta, come del resto aveva detto il suo entourage, si sta dedicando alla sua salute, per una pronta guarigione e il ritorno dai suoi amati fan.