Marco Carta, le prime parole dopo il ricovero: “Sono stato malissimo”. Come sta oggi

Marco Carta, tornato a casa dopo il ricovero in ospedale, spiega su Instagram cosa è accaduto e qual è il destino del suo tour

IPA Marco Carta in ripresa dopo il ricovero in ospedale

Marco Carta ha fatto molto preoccupare i suoi fan ed è soprattutto per loro che ha deciso di farsi vivo sui social, condividendo il racconto di quanto accaduto negli ultimi giorni. Il cantante, tra i primi storici vincitori di Amici, era impegnato nel suo tour ma lo scorso 3 agosto è stato costretto al ricovero in ospedale, saltando così la data in programma. Tutto sotto controllo, ha voluto rassicurare con alcune storie su Instagram, nelle quali ha tenuto anche a ringraziare lo staff medico che si è preso cura di lui.

Perché Marco Carta è finito in ospedale

Come lo stesso cantante ha raccontato, il recente ricovero in ospedale è stato dovuto a problemi che risalgono a un intervento precedente. Nel 2018 Marco Carta, infatti, aveva dovuto essere operato d’urgenza per via di un’ulcera allo stomaco, intervento delicato che gli aveva lasciato anche una cicatrice ben visibile.

Adesso, a distanza di tanti anni, sembra che ci siano ancora degli strascichi e per tale ragione l’ex volto di Amici è finito nuovamente ricoverato. Tutto è successo dopo essersi esibito in uno dei concerti del suo tour, a Rosolina Mare, in provincia di Rovigo. Sembrava tutto tranquillo ma nella notte il cantante è stato colto da forti dolori, che lo hanno costretto a recarsi in ospedale. Da lì l’esito dei medici che hanno preferito tenerlo in osservazione almeno per una notte, salvo poi successivamente comunicargli che avrebbe dovuto rinunciare al successivo concerto, in programma il 3 agosto a Porto Torres.

Le parole del cantante

L’improvviso annullamento del concerto ha destato parecchia preoccupazione nei fan del cantante, ragion per cui ha deciso di condividere alcune storie su Instagram per spiegare quanto accaduto e rassicurare tutti sulle sue attuali condizioni di salute.

“Un grande grazie a tutti, innanzitutto. Come vedete sto molto meglio, sono in fase di recupero e con grandissima volontà di questo recupero – ha esordito così, entrando poi nel dettaglio -. Cosa mi ha portato fino a qui? L’ultima data che ho fatto è stata a Rosolina Mare e sono stato benissimo. Ero con voi, il pubblico mi ha visto ed era tutto ok. La notte stavo dormendo, mi sono svegliato intorno alle tre e da lì è cominciato tutto. Sono stato malissimo, avevo dolori fortissimi“.

“Per chi non lo sapesse, c’è stata una operazione diversi anni fa – qui ha ricordato il precedente ricovero e intervento, di cui sopra -. Alcuni organi miei sono molto, molto delicati. Ho fatto un viaggio piuttosto doloroso, difficile e lungo. L’artista è stato portato all’Ospedale San Donato di Milano, dove è stato visitato da quello che ha definito uno “staff pazzesco”, lo stesso che gli ha detto che non avrebbe potuto fare il concerto del 3 agosto a Porto Torres: “Sei in pericolo, devi passare almeno una notte qui non noi”.

Attualmente Carta è in ripresa, sta seguendo la terapia antibiotica prescritta dai medici e ha rassicurato i fan anche sul futuro del suo Solo Fantasia Tour: “Tutte le altre date si faranno, mi serve ancora qualche altro giorno di recupero”. Infine, ha ancora una volta ringraziato tutte le persone che gli sono state vicine, anche solo con un messaggio virtuale: “Grazie, mi avete dato un sostegno incredibile, mi sono sentito visto voluto ben e amato, ed era quello di cui avevo bisogno”.