Marco Carta in ospedale, concerto annullato: come sta

Marco Carta annulla la data di Porto Torres per un problema di salute: come sta dopo il ricovero in ospedale

IPA Marco Carta in ospedale, concerto annullato

Momento di stop per Marco Carta. Il cantante sardo, impegnato da mesi con il suo Solo Fantasia Tour in giro per l’Italia, ha dovuto annullare la data prevista a Porto Torres, in Sardegna, a causa di un problema di salute che lo ha costretto al ricovero in ospedale.

A darne notizia è stato il suo staff con un comunicato pubblicato sui canali social ufficiali dell’artista. Una decisione presa per tutelare la sua salute e permettergli di recuperare completamente prima di tornare a calcare il palco. Ecco come sta.

Marco Carta in ospedale, come sta

Non era una data qualunque, quella prevista a Porto Torres: per Marco Carta, tornare a cantare nella sua amata Sardegna ha un valore speciale. Il cantante, che il grande pubblico ha imparato a conoscere e amare grazie alla sua partecipazione e vittoria ad Amici di Maria De Filippi, avrebbe dovuto esibirsi proprio lì, davanti alla sua gente. Ma, a poche ore dall’evento, è arrivata una notizia inattesa: il concerto è stato annullato.

La comunicazione è arrivata dallo staff con una storia su Instagram. Nessun dettaglio preciso, solo una questione di “cause inderogabili” e di un cambio di programma deciso all’ultimo momento: “Con estremo rammarico, siamo costretti a comunicare l’annullamento del concerto previsto oggi a Porto Torres per ragioni e cause inderogabili dalla volontà del nostro entourage. Seguiranno, nelle prossime ore, aggiornamenti in merito. Nel mentre, porgendo le scuse a tutta l’organizzazione e al nostro amato pubblico, patrimonio più grande, vi ringraziamo per la comprensione”.

Poche ore dopo, però, è arrivato un messaggio più chiaro e dettagliato, sempre dallo staff, che ha spiegato le vere ragioni dietro all’annullamento: “Questo comunicato è gestito dall’ufficio stampa e il reparto comunicazione dell’artista. Purtroppo siamo stati costretti ad annullare l’esibizione di quest’oggi a Porto Torres a causa di un problema di salute che ha costretto l’artista a ricorrere alle cure mediche dell’Ospedale San Donato di Milano.”

Anche se la natura precisa del problema non è stata resa nota, lo staff ha voluto rassicurare tutti i fan: “Le sue condizioni ora sono stabili, ma lo staff medico ha preferito trattenerlo in degenza fino a domani, nonostante lui abbia tentato fino all’ultimo di garantire la sua presenza. Ringraziamo tutto lo staff medico per la pronta assistenza, nonché il Comune di Porto Torres per la vicinanza e la comprensione dimostrate”.

Marco Carta, le prossime date e il ritorno a Porto Torres

Nel messaggio, accompagnato da una foto che mostra il braccio di Marco in ospedale, lo staff ha voluto rassicurare i fan :“Siamo al lavoro per trovare le condizioni migliori che ci permettano di riprogrammare questa data che Marco vuole portare a casa a tutti i costi. Vi terremo aggiornati”.

Non mancano poi le parole di affetto e gratitudine da parte del cantante sardo: “Marco manda un grande abbraccio a tutto il pubblico che in queste ore lo sta inondando di affetto, e al quale promette una pronta guarigione”.

La data di Porto Torres sarà quindi recuperata appena possibile. Nel frattempo, Marco, appena le condizioni lo permetteranno, continuerà il suo Solo Fantasia Tour 2025, portando la sua musica e la sua energia in città come Orvieto Lucano, San Martino D’Agri, Chiaravalle, Selargius e Ragusa.