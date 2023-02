Lorella Cuccarini, le parole ad Arisa dopo lo sfogo ad “Amici”

Nell'ultimo appuntamento dello speciale domenicale di Amici, Arisa si è lasciata andare a uno sfogo sulle sue insicurezze e sulle sue fragilità. La sofferenza della cantante è scaturita anche dalle scelte artistiche di Amadeus, che nel corso delle ultime edizioni del Festival di Sanremo ha dato spazio ad altri artisti.

E così, dopo la lezione di vita di Rudy Zerbi in studio, anche la collega Lorella Cuccarini ha deciso di dedicarle su Instagram parole di stima e di darle un'iniezione di fiducia che fa bene al cuore.

Amici, le parole di Lorella Cuccarini dopo il crollo di Arisa

Arisa non ha mai avuto paura di mostrare le sue fragilità: lo ha fatto spesso sui social, mettendo in campo il suo corpo e il suo cuore, ma lo ha fatto anche in televisione, dimostrando al pubblico che può capitare a tutti di essere vittime delle proprie insicurezze.

Nonostante la cantante nell'ultimo periodo si sia prefissata di essere più forte, ha avuto un crollo emotivo che ha lasciato emergere tutte le sue insicurezze. È successo nell'ultima puntata di Amici: tutto è scaturito da un’esibizione corale con le allieve Angelina e Federica, nel corso della quale Arisa ha preferito fare un passo indietro, lasciando più spazio alle giovani artiste.

L'insegnante di canto della scuola di talenti ha confessato a Maria De Filippi tra le lacrime: “A volte non mi sento all’altezza, ma ci sta. Uno può anche avere fortuna, e poi basta”. Un dolore profondo, scaturito (anche) dalle scelte artistiche di Amadeus, che durante gli ultimi anni non l'ha scelta per gareggiare alla Festival della Canzone Italiana. “Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo“, ha ammesso.

Dopo l'intervento di Rudy Zerbi in studio, anche Lorella Cuccarini ha voluto confortare la sua collega, dedicandole parole cariche di stima e di affetto su Instagram, che arrivano come un vero e proprio balsamo per il cuore. "Amici è anche questo - ha scritto a corredo di un breve video in cui abbraccia la cantante -. Ricordare ai più giovani chi sono i veri Artisti, con tutte le loro fragilità". E poi ha aggiunto: "Arisa, sei bella dentro e fuori. Una donna e una cantante straordinaria, con un talento raro, che non è solo riconducibile al “bel canto” ma all’anima che metti in ogni singola nota. Sul palco e nella vita. Ti voglio bene"

Rudy Zerbi, il discorso ad Arisa è una lezione di vita

Dopo aver chiesto a Maria che il suo crollo non venisse trasmesso, a intervenire è stato Rudy Zerbi, che ha voluto ricordare alla cantante quanto unico e speciale sia il suo talento, "bacchettandola" come solo un grande amico può fare.

“Ari scusami, te lo dico con tutto il cuore - ha detto rivolgendosi ad Arisa -. Significa che se tu non vieni presa a Sanremo, non esisti come artista? Tutti quelli che vengono qua, compreso Tiziano Ferro, ti dicono che sei un punto di riferimento. Io stesso l’ho detto che sei una delle più belle voci d’Italia, e tu stai a preoccuparti se qualcuno ti prende a Sanremo o no? Tu sei Arisa e lo sarai sempre“.