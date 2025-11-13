La Volta Buona, le pagelle del 13 novembre: Balivo giustamente furiosa (10), “scontro” tra Carlucci e Palmas (8)

Caterina Balivo ha tenuto ancora una volta compagnia al pubblico di Rai 1 nel pomeriggio di giovedì 13 novembre. Una nuova puntata de La Volta Buona ha infatti emozionato e coinvolto con la condivisione di tematiche importanti e sensibili. La conduttrice ha mostrato il suo lato più emotivo infervorandosi (giustamente) per alcune parole dette in studio. Presenti inoltre molti ospiti: Antonella Fiordelisi, Giorgia Palmas, Eva Grimaldi, Tommaso Marini, Rosanna Baudetti, Valerio Scanu e molti altri. Ecco le (nostre) pagelle sulla puntata.

Caterina Balivo (giustamente) furiosa. Voto 10

Se una cosa è particolarmente apprezzabile e apprezzata del pomeriggio di Rai 1 è che i fatti di attualità e i temi, anche sensibili, che vengono trattati, non vengono esibiti o enumerati senza reazione. A guidare i discorsi e gli interventi è Caterina Balivo, che si assicura un posto nel cuore degli spettatori non nascondendo le proprie opinioni o le proprie emozioni. La conduttrice interviene anche duramente, sopratutto quando percepisce un qualsiasi tipo di torto o ingiustizia.

È stato il caso della prima parte della puntata de La Volta Buona di giovedì 13 novembre, in cui gli ospiti in studio hanno parlato della chirurgia estetica e dei suoi rischi. In particolare sono state presenti in diretta tre ragazze le cui vite sono state rovinate da interventi e pratiche operatorie poco attente. In particolare è la storia di Fatima a colpire per la sua durezza. Fatima è una ragazza giovane, madre di due bambini, che, un giorno, per la volontà di dare più volume alle sue labbra si è rivolta al così chiamato Dottor Silicone, un medico stimato in uno studio riconosciuto.

La ragazza fatica a parlare per l’emozione e le lacrime che inevitabilmente le hanno solcato il viso ricordando la propria esperienza mentre le foto delle sue labbra gonfie post-operazione facevano capolino sugli schermi dietro agli ospiti. “Nel 2018 volevo dare un po’ più di volume nelle labbra” – ha raccontato – “Lui mi è stato consigliato. Ha detto che mi avrebbe iniettato dell’acido ialuronico, ma così non è stato e ho avuto una reazione allergica“. E così Fatima si è sottoposta a diverse operazioni a zigomi, labbra, seno e addome. Una vita rovinata: “Con le iniezioni di silicone (ndr illegali) al seno non ho potuto allattare. Non vado al mare, porto i miei bambini, ma io tengo i vestiti addosso. Prendo il sole solo nel mio giardino”.

Caterina Balivo non ha resistito alla rabbia e all’evidente ingiustizia, mostrandosi comprensibilmente arrabbiata. A quella di Fatima hanno fatto seguito altre due esperienze di chirurgia estetica mal riuscita. Una in particolare ha scatenato la furia della conduttrice: quando la ragazza in studio ha dichiarato che il medico da cui è stata operata e seguita dava a lei la colpa delle complicazioni incontrate nel post-operatorio la conduttrice non ci ha visto più. A rincarare la dose anche l’esperienza traumatica di Eva Grimaldi, che ha raccontato di nuovo la sua storia: “Sono rimasta un anno senza un seno”.

Tommaso Marini risponde alla polemica sullo smalto. Voto 9

Ospite a La Volta Buona nella puntata di giovedì 13 novembre Tommaso Marini, schermidore italiano ed ex concorrente di Ballando con le Stelle. L’atleta olimpico è tornato, su suggerimento di Caterina Balivo, su una polemica che lo ha visto suo malgrado protagonista nelle scorse settimane. Il campione del mondo di fioretto a squadre ha raccontato la difficoltà di accettare il proprio aspetto fisico. “Ditemi che sono bello e non intelligente”, aveva detto ai microfoni di Rai 1 lo scorso anno. Parole che avevano colpito e che ancora oggi ha dovuto spiegare. Inoltre, Marini ha voluto chiarire le sue parole dopo la discussa intervista durante la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro.

Un giornalista gli aveva chiesto: “Smalto e orecchini ti danno forza?”. L’atleta sui propri profili socia aveva definito la domanda “da Medioevo”. Davanti a Caterina Balivo chiarito: “Durante le competizioni di scherma metto lo smalto e mi piace. Tutto è partito perché le avevo sempre rotte e preferivo abbellirle. Ho sempre spiegato nei contesti adeguati perché lo faccio, in quel contesto non lo era”.

“Ho risposto che non era importante, ma era più importante la fatica che avevamo fatto per arrivare fino a lì”. Lo sportivo ha poi ricevuto una chiamata di scuse dal giornalista autore della domanda: “Mi ha chiesto scusa e io penso che non sia stata fatta la domanda con malizia, ma solo per mancanza di attenzione che al giorno d’oggi va data, soprattutto per i giovani. L’equilibrio con il nostro corpo è in bilico, è giusto dare più attenzione”.

Giorgia Palmas difende Magnini e Milly Carlucci risponde. Voto 8

Giorgia Palmas è intervenuta durante la puntata de La Volta Buona per chiarire, per la prima volta, la sua posizione su una polemica in atto a Ballando con le Stelle, in cui il marito, Filippo Magnani, è in gara come concorrente. Proprio il nuotatore aveva espresso malumore nei confronti della giuria: “Ho l’impressione che a me facciate le pulci. Fate notare sempre qualcosa che non va, a prescindere dai voti. Io non sono Roberto Bolle, sono un concorrente. Non capisco cosa pretendiate da me“. “Mi devo togliere un sassolino e fare il rosicone fino alla fine” – ha poi aggiunto – “Ho visto clip bellissime per altri concorrenti, penso di essere stato l’unico a cui qualcuno ha rotto le scatole facendo riferimento a mia moglie. Quello che ho sentito non mi è piaciuto: ‘Se lei è qui balli male, se non c’è balli bene’…”.

Giorgia Palmas ha così commentato: “Le battute siamo tutti liberi di farle”, riferendosi chiaramente alle parole di Guillermo Mariotto, secondo il quale la presenza della moglie in studio a Ballando avrebbe “irrigidito” Magnini. “La battuta però se viene ripetuta più volte rischia di diventare pesante. Ballando è per Filippo un’esperienza meravigliosa. Non avrei mai pensato che si sarebbe fatto coinvolgere così tanto in questa nuova disciplina, che è la danza. Ci sta mettendo anima e cuore“, ha aggiunto Palmas. E sullo sfogo di sabato scorso, la showgirl ha spiegato: “Quello che è successo è uno sfogo. Non ha sbagliato, è umano, fa parte delle fragilità dell’essere umano. La giuria – ha aggiunto la showgirl – è liberissima di dare tutti i giudizi che vuole, ma allora i concorrenti sono liberi di esprimersi“.

Sulle sue parole è dunque intervenuta Milly Carlucci, che ha detto: “Nessuno di noi ha mai tappato la bocca a nessuno, bisogna solo essere urbani. Ci sta tutto il suo sfogo, è giusto dire quello che si prova in quel momento”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!