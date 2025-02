Grande Fratello, Maxime incontra il padre e si commuove: “Lo sport ti ha portato via da me”

Una ventinovesima puntata del Grande Fratello colma di polemiche e litigi. Si è parlato di sentimenti, sospetti e strategie ma anche di passato. L’emotività ha poi la meglio e la storia di Maxime diventa assoluta protagonista. Per lui una sorpresa complessa: suo padre è giunto in casa.

Chi è Luwe Mbandà

Sappiamo di Maxime Mbandà che è uno sportivo. Ha 31 anni ed è stato un giocatore professionista di rugby, giunto anche in nazionale. Il suo non è stato un percorso facile e, al Grande Fratello, ha parlato anche del razzismo subito.

Si è poi aperto molto con gli altri concorrenti anche in merito al padre, Luwe, con il quale ha detto di non avere un ottimo rapporto. Ha spiegato come non abbia subito altro dal genitore se non una mancanza relazionale: “Non mi abbracciava. (…) Non era severo ma anaffettivo”. Qualcosa che ha origini lontane, dal momento che anche il padre è stato cresciuto in questo modo.

Luwe Mbandà è un uomo che ha lavorato tutta la vita e ancora prosegue. Ha lottato per costruirsi da sé, studiando e laureandosi. È un medico dalle varie specializzazioni e passioni, che nel 2019 ha ottenuto il suo terzo titolo: criminologo. Parlando con Alfonso Signorini, ha mostrato tutto il proprio apprezzamento per il figlio, sfoderando un sorriso dolce e gentile.

“Mia madre è di Pannarano, provincia di Benevento, mio padre è della Repubblica democratica del Congo”, ha spiegato Maxime. A 19 anni il genitore è giunto in Italia grazie a una borsa di studio. È stato prima a Bari per un anno e poi si è trasferito a Roma.

“I miei genitori si sono conosciuti a teatro, vicino Piazza Mazzini, a Roma, a una conferenza sull’Africa. Lei era stata portata da un’amica, non voleva neanche andarci”.

L’incontro con il padre

Un freeze blocca tutti in casa e finalmente Luwe Mbandà fa il suo ingresso. Fa sorridere tutti fin da subito e poi abbraccia e bacia il figlio che, seppur immobile, inizia a commuoversi.

“Sono contento di te. Nel mese che sei stato qui dentro, ti ho riconosciuto per come sei fuori. Sei stato sempre pacato, integerrimo, altruista e molto sportivo. Così ti volevo nella vita e vedo che ci sono riuscito. Se devo rispondere alle cose che hai dichiarato, direi che Nietzsche aveva ragione nel dire che la ‘verità non esiste, esistono solo le interpretazioni’. Lui ha interpretato delle cose come figlio, ma io ho agito come genitore. Lui non ha capito ancora cosa io ho fatto. Aspettavo che diventasse grande, così da poter parlare da adulti. La carriera invece lo ha portato presto via da me e non abbiamo avuto la chance di parlare”.

Ha poi parlato dell’educazione che ha scelto di impartirgli. Lui voleva essere cresciuto come un bambino italiano, ha sottolineato, ma non era questa l’idea di suo padre. Ha tentato di trattarlo, in parte, con la stessa durezza tramandata da generazioni in Congo. Per centinaia d’anni si abbandonava la vita genitoriale a 16 anni, così da diventare uomini con le proprie mani.

Lo ha cresciuto per essere duro e pronto a tutto, ma avrebbe voluto spiegargli tutto ciò a tempo debito. Avrebbe voluto offrirgli il suo punto di vista, quello di un uomo che sapeva di dovere sacrificare tutto, anche l’affetto di suo figlio, per realizzarsi e tutelare la propria famiglia. La commozione è generale in questo incontro tra generazioni e culture.