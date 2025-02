La puntata del Grande Fratello di giovedì 6 febbraio è stata decisamente variegata. Non sono mancate le polemiche, così come i buoni sentimenti. Ecco le pagelle di questo nuovo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini, che porta avanti il suo solito schema senza particolari colpi a effetto.

Helena e Javier. Voto: 5

Helena Prestes è tornata in casa ed è subito scattata un’intesa forte con Javier. Le cose però non sono andate esattamente come lei avrebbe sperato. Lui ha infatti ottenuto un bacio, molto chiacchierato in casa, e poi ha fatto più di un passo indietro.

Lei sembra molto presa mentre dall’altra parte si parla di poca “educazione a livello femminile”, dati anche i trascorsi personali difficili. Alla fine, però, si dice intenzionato a vivere questa esperienza, pur avendo precisato non molte ore prima di non vedersi con lei all’esterno.

Se al mix si aggiunge poi Zeudi, delusa da Javier che sembrava avvicinarsi a lei prima del rientro di Helena, il risultato è un insieme di grida costanti per svariati minuti in diretta. Qualcosa di visto e rivisto e già alquanto noioso la prima volta.

Jessica contro Amanda e il caso degli orecchini. Voto: 5

Doveva essere un momento comico ma non lo è stato fino in fondo. Jessica Morlacchi si è ritrovata a prestare degli orecchini ad Amanda Lecciso, nonostante le due si siano allontanate a causa di Luca Calvani.

In confessionale la cantante ha dato sfogo ai propri sentimenti, per poi lasciarsi andare a svariate valutazioni nel corso della settimana. Dal suo punto di vista, Amanda sarebbe una mantenuta senza ritegno. Un’accusa che ritorna spesso e fa sfumare l’aria comica prevista. Mantenuta da chi? Lei ribadisce di lavorare fin da quando era molto giovane. La Morlacchi fa riferimento evidente a sua sorella Loredana e, inevitabilmente, ai “miliardi di famiglia” grazie ad Al Bano Carrisi.

Le Monsé fanno i conti. Voto: 1

È inspiegabile come Maria Monsé continui a trascinare sua figlia Pera Maria in queste scene terribili. Di nuovo in casa, si sono scagliate contro Pamela. L’accusa è quella d’aver chiesto un autista e un gettone (pagamento) per la partecipazione a una reunion di alcune protagoniste di Non è la Rai. Resta ancora da capire cosa ci sarebbe di sbagliato nel voler essere pagata per un’attività che non sembra avere il sapore della rimpatriata tra amiche.

Maxime ritrova suo padre. Voto: 8

Si sorride e ci si commuove all’arrivo di Luwa, padre di Maxime. Un uomo che ha lavorato tutta la vita, impartendo un’educazione dura a suo figlio, perché questa è la sua cultura. Un processo che ha però ferito il giovane, che in casa ha descritto il padre come anaffettivo.

Un rapporto difficile, proprio per questo, ma non privo d’amore e rispetto reciproco. L’uomo entra in casa e il confronto tra culture e generazioni differenti è davvero emozionante. I due si abbracciano e si commuovono, in parte ripromettendosi di spiegarsi le vicendevoli ragioni all’esterno.

Il passato di Eva Grimaldi. Voto: 6

Un momento delicato che riguarda Eva Grimaldi, in seguito eliminata al televoto. Ha avuto un triste passato, caratterizzato anche dalla dislessia e dall’indigenza. Un disagio che al suo tempo non era diagnosticato: “Si veniva bollati come ritardati”.

La Grimaldi si è ritrovata in una classe differenziata, fino a quando sua madre non l’ha ritirata dalla scuola pubblica, mandandola in un istituto di suore. Qui ha dovuto lavorare gratuitamente per compensare la sua retta. Ha poi avuto un problema di balbuzie a causa di un “aereo militare passato quasi raso, vicino a me, e mi ha spaventata”. È stata dura ma alla fine ha coronato il suo sogno di riuscire a recitare. Proprio Eva Grimaldi ha dovuto abbandonare il Grande Fratello. L’attrice è stata infatti eliminata al televoto.