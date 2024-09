Grande Fratello, le pagelle della seconda puntata: le Non è la Rai (10), Morlacchi incomprensibile (5)

Signore e signori, il Grande Fratello è iniziato. Alfonso Signorini non stava più nella pelle e, dopo aver presentato il nuovo e monumentale villaggio che ospita la Casa più spiata d’Italia, è finalmente tornato in onda con un cast ricco ed eterogeneo che promette già bene. Occhi puntati su Jessica Morlacchi, entrata in cerca dell’amore, e su Shaila Gatta che si sta interessando a Lorenzo Spolverato. Ci sono anche le sorelle Lecciso, qual buon vento, con Amanda – sorella minore del blasone pugliese – che ha fatto il suo ingresso dalla Porta Rossa. Ma com’è andata la seconda puntata? Scopriamolo insieme.

Galassi, Cecere, Petrarolo ferme agli anni ’90, voto: 10

In tre sono un unico concorrente. Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere sono le ragazze di Non è la Rai di quest’edizione del Grande Fratello. Sono folli, diciamo pure che sono pazze. Strillano e si divertono ma non perdono mai di vista le cose importanti della vita. E ricordano dei momenti terribili che ha vissuto Ilaria Galassi dopo l’aneurisma congenito che l’ha fermata nel 2000. 10 ore di operazione e una vita da ricostruire dall’inizio, a cominciare dalla parola che aveva perso. Al suo fianco c’era la sua famiglia e le sue amiche, che non ha mai perso di vista.

Una storia bellissima, quella che le lega, e che conferma come un’amicizia vera possa resistere anche oltre le telecamere. A ricordare di quei momenti, in particolare quello in cui ha visto per la prima volta la sua amica senza capelli, è Pamela Petrarolo. È difficile trattenere le lacrime, benché siano passati 24 anni, ma oggi Ilaria è indiscutibilmente e meravigliosamente viva. E può raccontare di questa nuova vita di cui va davvero molto fiera.

Jessica Morlacchi non si spiega, voto: 5

Era la bassista e la cantante dei Gazosa, il gruppetto teen di Wwwmipiacitu, ma oggi è una donna che si dichiara in cerca del grande amore. Jessica Morlacchi ha fatto della simpatia la sua nota distintiva, pure troppo, ma a distanza di poche ore dal debutto, il suo comportamento è già diventato incomprensibile. Perché? Pare interessata a tutti, soprattutto ai bellocci del Grande Fratello, ma non sembra davvero presa da nessuno. Il gioco potrebbe finire presto e non vediamo l’ora, da un lato perché la sua intelligenza brillante potrebbe dare molto di più di una storia programmata fiacca già dai suoi presupposti, dall’altro perché la narrazione del brutto anatroccolo (che non è) in cerca del principe azzurro ci annoia profondamente e da molto tempo.

Non è meno attraente delle altre concorrenti: anzi, è una ragazza molto bella con un carattere particolarissimo, aiutato dalla benedizione della città che le ha dato i natali: Roma. E da lì non si vuole proprio spostare, nemmeno per il grande amore. Di certo è una delle concorrenti da tenere monitorata, come sta facendo anche Alfonso Signorini con le sue opinioniste. Arriverà lontano? Probabilmente sì.

Iago Garcia accende la Casa, voto: 10

Era Olmo Mesia ne Il Segreto ma è stato anche uno dei concorrenti di Ballando con le stelle. Iago Garcia era uno dei nomi più attesi di quest’edizione e non ha deluso le aspettative. Si è presentato con il suo meraviglioso accento spagnolo, con un tono di voce talmente sensuale da scuotere pure Alfonso Signorini che glielo ha fatto notare con grande nonchalance. Forse un po’ disorientato, ma ha subito capito dove si trovava e così ha proposto di voler dormire nudo. Con calma, verrebbe da dire, che qui a essere inopportuni si guadagnano solo squalifiche.

Ha poi rimediato con un bellissimo discorso sull’amore, che ha definito come un sentimento altissimo e libero da ogni tipo di pressioni: forse la proposta di sonnecchiare in déshabillé è solo il risultato di un orrendo ritorno in cuffia. Chi può dirlo? Intanto Spolverato, sentendosi minacciato da cotanto avversario e impensierito per il suo prossimo flirt con Shaila Gatta, ha iniziato a parlare con marcato accento argentino perché il feedback delle ragazze in casa gli è sembrato positivo. ¿Qué tal, Lorenzo?

Le Lecciso massaie, voto: 6-

Lo stereotipo regionale ci ha già travolti. Loredana Lecciso era presente all’ingresso di sua sorella Amanda, la minore delle tre, e – conscia delle sue radici – ha preparato delle orribili orecchiette. Ci ha provato con tutta se stessa, soprattutto perché sua sorella era al debutto, ma il risultato è stato un vero e proprio disastro. Le ha perfino fermate Alfonso Signorini, che ha promesso un cesto di pasta fresca già pronta per evitare una figura misera all’ingresso.

Lo spirito di Loredana ha divertito perfino Cesara Buonamici, che ha colto una frase che non è arrivata a tutti: “Di certo, sono migliori di come ballo”. Niente, sulla pasta fresca non ci siamo ancora. Il vero azzardo è stato scegliere Amanda come concorrente: ne vedremo delle belle.

Enzo Paolo Turchi, un omaggio a Raffaella Carrà, voto: 9

Il mito di Raffaella Carrà vive in ognuno di noi ma la sua anima brilla ancora nei passi di Enzo Paolo Turchi, al quale aveva voluto bene per tutta la vita. Il Tuca tuca, il ballo che diede scandalo e che conquistò anche Alberto Sordi oltre che tutto il mondo, è nato proprio nell’abitazione della stella di Bellaria. A raccontarlo è stato proprio il marito di Carmen Russo, che non manca mai di omaggiarla. In pochi giorni è infatti diventato un punto di riferimento per gli altri inquilini che lo ammirano come uomo ma anche come artista.

60 anni di danza e decenni di Tuca tuca, che ha ballato in diretta con i concorrenti, non hanno scalfito il suo entusiasmo che continua a essere quello di sempre. Da quando è diventato padre di Maria, poi, il suo spirito è letteralmente esploso. Un concorrente preziosissimo che, insieme alla splendida Clarissa Burt, arricchisce questo cast che – dopo la prova dell’anno scorso con il cambio di rotta – sembra essere finalmente quello giusto.

Clarissa Burt e l’amore, voto: 8

Non si vuole arrendere al tempo che passa e di certo la natura non glielo sta facendo pesare, visto che è ancora una donna bellissima. Clarissa Burt, che in passato ha avuto al fianco uomini come Massimo Troisi e Francesco Nuti, è decisa a voler trovare l’amore della sua vita nonostante oggi sia felicemente single. “Ci sono storie e ci sono amori”, ha detto con una certa decisione. E non è disposta a cedere di un solo centimetro.