Giorgio Panariello, problemi di salute: costretto a saltare gli show

Era atteso per tre date fiorentine, nella sua Toscana, ma Giorgio Panariello ha dovuto fare un passo indietro a causa di problemi di salute. A spiegarlo una nota che sottolinea quando avverranno i recuperi delle date saltate del suo show (oltre alle tre fiorentine anche una napoletana) La Favola Mia, uno spettacolo che ripercorre la sua carriera ventennale in maniera inedita e attuale.

Giorgio Panariello, i problemi di salute

Alcune date di stop: è quanto stato annunciato con una nota in merito allo show La Favola Mia, che Giorgio Panariello avrebbe dovuto portare per tre serate a Firenze a teatro. A quanto pare, spiega Ansa, l’attore sarebbe stato colpito da labirintite ragione per cui sarebbe impossibilitato a salire sul palco del Teatro Verdi: le date che sono state rimandate sono quelle di ieri sera 22 novembre, di stasera 23 e del 24. La buona notizia è che le serate saltate sono state già ricollocate nel programma annuale del teatro: “I tre appuntamenti fiorentini dello spettacolo La Favola Mia di Giorgio Panariello – riporta il sito dell’agenzia che lo segue, la Friends and Partner – , vengono rinviati a causa di una forte labirintite che ha colpito l’artista. Gli spettacoli verranno recuperati il 19 e 20 dicembre e il 30 gennaio sempre al Teatro Verdi”. Sono previste, però, altre modifiche del calendario: “Per permettere il recupero delle date fiorentine la data del 20 dicembre al Centro Culturale Cinema Teatro di Chiasso (Svizzera) viene anticipata al 14 dicembre. Le date recuperate si aggiungono alla data di Napoli posticipata al 5 dicembre 2022 (recupero del 21 novembre)”.

Sul profilo Instagram dell’artista sono state condivise le storie che informano di questi cambiamenti con info e possibilità di richiesta rimborso. Per il resto il suo ultimo post risale a qualche giorno fa quando, con un video del suo cagnolino Pie, in cui ringraziava il pubblico per Tale e quale show e ricordava la data napoletana.

Giorgio Panariello, tra lavoro e vita privata

Tra i comici e attori più amati, Giorgio Panariello è sempre sulla cresta dell’onda: complice anche il fatto di saper arrivare al cuore del pubblico grazie al suo modo schietto e sincero di raccontarsi, ma anche per quel suo talento nel saper cogliere la società e nel raccontarla con ironia.

Il tour di La Favola Mia è una celebrazione di 20 anni di carriera trascorsi come protagonista tra piccolo e grande schermo: ma senza dimenticare una chiave più attuale e diversa di ciò che lo ha reso l’attore e showman amato e di successo che è oggi. In televisione fa parte della giuria di Tale e Quale show da ben cinque edizioni del programma.

E sul fronte privato? Giorgio Panariello non è restio nel raccontarsi ma tende comunque a tenere la sua sfera affettiva più privata. A quanto pare dovrebbe sempre legato alla compagna Claudia Maria Capellini, una storia che dura da molto tempo ma che i due hanno sempre tenuto lontana dai gossip e dai social. I paparazzi li hanno pizzicati insieme, ma più di questo e di poche parole che aveva rilasciato l’artista non è dato sapere dal momento che entrambi sono piuttosto riservati.