Alba Parietti alla finale di “Tale e Quale Show”: una sensuale visione in rosso

La puntata finale di Tale e Quale Show ha visto il ritorno di una delle grandi protagoniste della scorsa edizione: si tratta di Alba Parietti, che è salita sul palco del programma di Carlo Conti come una dea, con un abito rosso da mozzare il fiato. Una vera e propria visione quella della showgirl, che si è esibita sulle note di Non sono una signora di Loredana Bertè.

Tale e Quale Show, torna Alba Parietti: ed è come una dea

Bella come una dea, Alba Parietti è tornata a Tale e Quale Show per l’ultimo appuntamento della stagione, la puntata del “Torneo dei Campioni”, che ha visto sfidarsi i migliori talenti di questa edizione con quelli della precedente. Ospite speciale la showgirl, che si è esibita – rigorosamente in playback – sulle note di Non sono una signora.

Il brano è un chiaro omaggio al titolo del suo nuovo programma che porta il titolo del brano di Loredana Bertè e che andrà in onda dal prossimo 7 dicembre su Rai 2. La conduttrice si è presentata con un abito rosso lungo e scintillante firmato Elisabetta Franchi, dalla scollatura profondissima e con la schiena scoperta.

Un vestito davvero meraviglioso a cui Alba Parietti ha reso giustizia, arricchendolo anche con un velo e una corona di fiori, ton sur ton, riferimento tra l’altro, di quelli che indossava la Bertè nel videoclip della canzone. Anche questa volta non poteva mancare un simpatico siparietto con Cristiano Malgioglio in cui ha dimostrato, ancora una volta, tutta la sua (auto)ironia. “Ti sei vestito da Alba Parietti stasera, mi fa piacere“, ha detto scherzando la conduttrice al giudice dello show, che aveva indosso una delle sue mise originalissime, con un paio di labbra rosse e piene di glitter.

Non sono una signora, Alba Parietti torna in tv con un nuovo show

L’esibizione a Tale e Quale Show è stata l’occasione, per Alba Parietti, per presentare il suo nuovo programma che dal 7 dicembre andrà in onda su Rai 2. Cinque puntate per la trasmissione Non sono una signora, “uno spettacolo leggero, divertente, ricco di allegria, di cui in questo momento c’è tanto bisogno”, ha raccontato a Carlo Conti.

Si tratta di un programma inedito per la televisione italiana, che per la prima volta porterà il mondo delle drag queen sulla televisione pubblica. Una sfida importante per la Parietti – che torna al timone di una trasmissione dopo ben quindici anni di assenza – e che vedrà alcuni volti noti dello spettacolo camuffati sotto abiti scintillanti e make up coloratissimo.

Le drag queen si sfideranno tra performance di canto e ballo, aiutati da un team di esperti del make up e dello styling. Spetterà a tre giudici capire chi si cela sotto il travestimento. Stando a quanto anticipato da Tvblog, la giuria sarà composta da Sabrina Salerno, dall’ex campione di nuoto Filippo Magnini e Cristina D’Avena, che tra l’altro è già stata giurata per una puntata di Drag Race Italia, il primo titolo che, negli scorsi mesi, ha portato nella tv italiana (per la precisione su Discovery+) il mondo delle drag queen.

“So che c’è grande curiosità intorno a questo show – ha detto Alba a Tale e Quale -. Noi ce l’abbiamo messa tutta, ci sarà tanta allegria e vi aspettano tante sorprese”, ha assicurato.