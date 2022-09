“Non sono una Signora”: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo show di Alba Parietti

Fonte: IPA Alba Parietti alla Milano Fashion Week: una dea in micro dress. A 61 anni è bellissima

Sembra essere tutto pronto per Non sono una Signora, lo show che segna il grande ritorno di Alba Parietti alla conduzione in prima serata dopo ben 15 anni. Il programma, che partirà il prossimo 7 novembre, avrà una durata di cinque puntate, e porterà per la prima volta il mondo delle drag queen sulla tv pubblica.

Non sono una Signora, quello che c’è da sapere sullo show

Non sono una Signora prenderà il via il prossimo 7 novembre su Rai 2: sarà il primo programma della rete dedicato al mondo delle drag queen e andrà in onda per cinque appuntamenti, fino al 5 dicembre. Il format prevede che alcuni personaggi noti si mettano in sfida fra loro, trasformandosi per l’occasione in splendide drag che concorreranno a suon di performance canore e danzanti.

Grazie a un team di esperti del make up e dello styling, i concorrenti si caleranno nei panni di una (irriconoscibile) drag queen: spetterà a tre giurati cercare di comprendere chi si cela sotto quegli scintillanti panni. Stando a quanto anticipato da Tvblog, la giuria sarà composta da volti noti e molto amati del piccolo schermo.

Ci sarà l’icona indiscussa di femminilità Sabrina Salerno, che tornerà in tv dopo un lungo periodo di assenza, se non consideriamo l’ospitata al Festival di Sanremo del 2020. Poi ci sarà l’ex campione di nuoto Filippo Magnini, che di certo non è nuovo alle esperienze televisive: basti ricordare quella all’Isola dei Famosi, dove nel 2008 fece l’inviato, o l’avventura più recente a Celebrity Masterchef Italia.

Infine, a chiudere il terzetto, la voce inconfondibile di un’intera generazione cresciuta a pane e cartoni animati: stiamo parlando di Cristina D’Avena, che tra l’altro è già stata giurata per una puntata di Drag Race Italia, il primo titolo che, negli scorsi mesi, ha portato nella tv italiana (per la precisione su Discovery+) il mondo delle drag queen, pronto a una nuova stagione.

Alba Parietti, il suo periodo di rinascita

È innegabile che questo per Alba Parietti sia un periodo di grande rinascita. Dopo l’esperienza a Tale e Quale Show dello scorso anno, per la showgirl è arrivato il momento di dare il meglio di sé alla conduzione, dopo 15 anni di assenza dal ruolo di presentatrice di prima serata. Una grande prova di stima da parte del direttore di Rai 2 Stefano Coletta, che l’ha voluta fortemente alla guida di un programma inedito per la rete.

Ma la Parietti non sta vivendo solo un periodo di grande soddisfazione professionale: nella sua vita da qualche tempo c’è infatti un nuovo amore, l’imprenditore Fabio Adami, che ha fatto breccia nel suo cuore dopo tanti anni di solitudine. “Dopo la morte dei miei, ho pensato che nessuno mi avrebbe più fatto sentire così amata”, aveva scritto in occasione del suo 61esimo compleanno. Ma il destino sa essere benevolo e regalare grandi sorprese, anche quando si sono perse le speranze: “Quando arriva quell’amore che pensavi non esistesse, non avrai nessuno stato di confusione ti arriverà diritto il cuore ogni secondo, ti farà sentire la sua presenza, con fatti, ti darà certezza anche quando è lontano. Ecco il regalo più bello che questo compleanno poteva fare a me e a chi crede nell’amore”.