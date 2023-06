“Gigi – Uno come te”, non sfugge la stoccata a Fabio Fazio

Il Caso Fabio Fazio è stato persino al centro del concerto di Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito. Durante l’evento Gigi – Uno come te – Ancora insieme, trasmesso in prima serata su Rai1, non è sfuggita ai più la stoccata nei confronti di Fabio Fazio da parte di Pio e Amedeo. Il duo comico non ha potuto esimersi dal commentare l’addio del conduttore di Che Tempo che Fa, e la loro battuta è diventata subito virale sui social, che si sono scatenati (come sempre).

Gigi – Uno come te: Pio e Amedeo e la stoccata a Fabio Fazio

Il terremoto in Rai ha toccato tutti, è inutile girarci intorno: l’addio di Fabio Fazio, che porta con sé Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback su Nove, ha coinvolto il pubblico, così come gli esponenti della Rete pubblica. Durante il concerto di Gigi D’Alessio, la serata evento è stata l’occasione perfetta per lanciare qualche frecciatina: tra momenti emozionanti e l’autenticità di D’Alessio, c’è stato spazio per parlare di attualità e in particolare della rivoluzione Rai.

“Gigi, ti sei accasato qui in Rai ormai. Hai sentito di Amadeus a Sanremo? Ce lo prendiamo noi il Festival”, hanno commentato Pio e Amedeo all’arrivo. Li conosciamo ormai da anni: il duo non si esime mai dal commentare l’attualità con il loro piglio, che può piacere o meno. “Quel poverino di Fazio lo hanno costretto ad andare a guadagnare 10 milioni su Nove, poverino, non si fa”, hanno poi aggiunto, riferendosi al conduttore di Che Tempo che Fa.

Una “bordata”, come si dice in questi casi, che ha avuto il suo seguito: inutile sottolineare che social come Twitter hanno raggiunto un picco non indifferente con la presenza di Pio e Amedeo. Che “i conti in tasca” li hanno fatti abbastanza bene: secondo le stime del Corriere della Sera, il contratto di Fazio è blindatissimo. Parliamo di quattro anni di lavoro a 2,5 milioni di euro l’anno.

Fabio Fazio, l’addio alla Rai e l’ultimo saluto su Instagram

Ormai, l’ultima puntata di Che Tempo che Fa su Rai3 è andata in onda il 28 maggio. Un vero e proprio addio in piena regola, che si è svolto in grande stile. Dopo le innumerevoli indiscrezioni sul mancato rinnovo di Fazio, è arrivata la conferma: il passaggio a Nove è un inizio per una nuova sfida, che il conduttore ha accolto con grande entusiasmo.

In realtà, nonostante bordate e stoccate varie, Fazio non ha ceduto a nessuna retorica, ma si è comportato come un professionista fino alla fine. “Voglio dirvi grazie, grazie di cuore. Sono stato travolto da un’ondata di affetto, di commozione, di emozione, che mi ha consolato, mi ha riscaldato. Voglio restituire a tutti l’affetto che ho ricevuto”, la sua lunga lettera alla Rai e al pubblico non ha lasciato trasparire alcun commento personale.

Su Instagram, però, si è scatenata la polemica, dal momento in cui ha condiviso un video per ringraziare ancora una volta il suo pubblico dopo la puntata con uno sfondo molto interessante, ovvero il celebre editoriale J’Accuse di Emile Zola. Insomma, bene o male, se ne parlerà ancora per (molto) tempo.