“GF VIP”, Alfonso Signorini svela la seconda finalista: festa in studio

Un inizio di puntata totalmente al femminile al GF VIP, con Alfonso Signorini che ha rapidamente allontanato gli uomini della casa. Annunciata la “salvezza” di Daniele e Luca, che in realtà hanno perso la chance, per ora, di approdare in finale, ha voluto soltanto le sue “vippone” in salotto.

Dal duro scontro tra le agguerrite coinquiline, con tanto di confessionali svelati, al grande annuncio della seconda finalista dopo Oriana Marzoli.

GF VIP, la seconda finalista

Alfonso Signorini ha svelato la grande sorpresa alle ragazze della casa, ovvero che il televoto di stasera ha uno scopo ben diverso da quello cui pensavano loro: decidere la seconda finalista del GF VIP.

Grande entusiasmo tra le concorrenti in gara, il cui numero è rapidamente diminuito, fino ad arrivare a un trio, composto da Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon.

Per l’occasione, Alfonso Signorini le ha invitate in studio, spingendole a uscire dalla famosa porta rossa del Grande Fratello VIP. Giunte dinanzi a lui, accolte da un forte applauso del pubblico, hanno fronteggiato il responso del televoto.

Interessanti le previsioni delle tre ragazze, con Antonella certa del fatto che Micol non sia la finalista prescelta, puntando su di sé e su Nikita. Quest’ultima ha invece puntato proprio sulla Incorvaia, che a sua volta si è esclusa da questa corsa alla finale.

Alfonso Signorini ha ben gestito la tensione del momento, come suo solito, “eliminando” prima Antonella, che è tornata in casa e si giocherà le sue carte per la finale in un altro momento. Nello scontro al vertice tra Micol e Nikita, infine, è stata proprio la Incorvaia ad avere la meglio, raggiungendo Oriana in finale.

GF VIP, scontro in studio

Una puntata del GF VIP molto polemica, come dimostra l’ingresso in studio delle tre potenziali finaliste. Il primo confronto è stato tra Micol Incorvaia e Sonia Bruganelli.

La moglie di Paolo Bonolis ha visto un cambiamento nel suo atteggiamento, sospinta dalle dinamiche del gruppo cui ha preso parte. Qualcosa che non l’ha aiutata, a suo dire, nel percorso all’interno della casa.

Toni decisamente più accesi, invece, tra Antonella Fiordelisi e Orietta Berti. L’opinionista l’ha accusata d’aver trattato Edoardo Donnamaria come un cagnolino: “Nella vita ho sempre apprezzato le persone educate, che si guadagnano la pagnotta col sorriso. Ho iniziato in questo ambiente a 18 anni, senza nessuno, e ho girato il mondo, con l’educazione e il rispetto degli altri. Senza mai prevaricare nessuno”.

Dopo averle dato dell’arrogante, poco sincera e prevaricatrice, la Berti non ha potuto ascoltare la risposta di Antonella, che ha preferito restare in silenzio. A ribattere qualcosa ci ha invece pensato Sonia Bruganelli.

È infatti ormai chiaro come le due opinioniste del GF VIP siano schierate in maniera opposta rispetto alla Fiordelisi e alla Incorvaia. Riguardo quest’ultima, la cantante dice addirittura di rivedersi in lei da giovane.

La moglie di Paolo Bonolis però spedisce una frecciatina alla collega: “Dici che ti piace tanto Edoardo Donnamaria e allora fagli fiducia. Se lui l’ha scelta, vorrà dire che ci avrà visto qualcosa in questa ragazza”.