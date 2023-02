Sensualità al “GF Vip”: Pamela Prati osa in reggicalze (e snobba Bellavia)

Ogni puntata del GF Vip ci regala momenti ad alto tasso di emozioni e discussioni a mai finire, ma per fortuna a risollevarci il morale ci pensano i look sfoggiati in studio dalle celebs che tanto amiamo. Su tutte stavolta a spiccare è stato senza dubbio lo stile super sensuale di Pamela Prati che ha osato con il reggicalze in bellavista. Dettaglio che, con i suoi 64 anni portati divinamente, si può permettere eccome.

Pamela Prati osa in reggicalze al “GF Vip”

Non c’è puntata del GF Vip in cui Pamela Prati non si faccia notare con i suoi look eleganti e ricercati. L’abbiamo vista cinta di brillanti e di piume, ma stavolta per la prima serata di Canale 5 ha sfoggiato una mise total black all’insegna della sensualità. La Prati è la dimostrazione vivente di come l’età sia un concetto relativo, lei che a 64 anni è più bella che mai e si può permettere di indossare capi e accessori di ogni tipo.

Nella puntata del 6 febbraio 2023 la splendida showgirl e attrice ha deciso di osare con un abito tutto pelle e trasparenze di ZouZou Store, giocando con un effetto vedo-non-vedo che ne ha messo in risalto il fisico scolpito. Ma non finisce qui, perché la minigonna dell’abito ha lasciato scoperte le lunghe e toniche gambe con reggicalze in bella vista. Uno stile sensuale e audace che solo le grandi possono permettersi, sulla scia della lingerie a vista di tendenza tra star come Madonna, Eva Longoria e Lady Gaga, solo per citarne alcune.

A completare il look ci ha pensato il caschetto nero con frangia, rigorosamente liscio: per una volta la Prati ha “nascosto” la sua lunga e folta chioma morta, lasciando il posto a un taglio evergreen e sempre di gran tendenza che ci ha ricordato la protagonista del musical Chicago, Velma Kelly.

“GF Vip”, Pamela Prati snobba Marco Bellavia

Sensuale e provocante, Pamela Prati è stata anche protagonista di un momento di imbarazzo. Non di certo per lei, piuttosto per il conduttore Alfonso Signorini che, convinto di fare una battuta, non ha fatto altro che dare risalto a un tasto un tantino dolente.

Chi ha seguito questa edizione del GF Vip ricorda senza dubbio il bellissimo legame che si era instaurato tra l’iconica primadonna del Bagaglino e Marco Bellavia, quest’ultimo al centro di una delle pagine peggiori nella storia del reality show di Canale 5. Mazzi di fiori, selfie insieme, parole di vera tenerezza pare abbiano lasciato il posto a una totale freddezza da parte della Prati, che ha velatamente confermato quanto si vociferava da qualche giorno.

“Bellavia non sta più vicino a Pamela Prati, come mai?”, ha chiesto Signorini. “Eh, ma non solo quello. Non mi segue neanche più su Instagram. Mi ha tolto pure tutti i like dalle foto”, ha risposto Bellavia con il sorriso di chi sa perfettamente cosa sia accaduto. Da gran signora, la bella Pamela si è limitata a replicare con una rima: “Seguo la mia scia, direzione casa mia”. Non vien difficile credere che a causare questa rottura definitiva siano stati anche gli scatti rubati all’ex conduttore, immortalato in atteggiamenti intimi con Sheila Capriolo.