“GF Vip”, Attilio Romita umilia Sarah Altobello. Interviene Alfonso Signorini

Al Grande Fratello Vip 7 Attilio Romita si è sensibilmente allontanato da Sarah Altobello, dopo il duro intervento della compagna Mimma. Ora i rapporti tra i due coinquilini precipitano irrimediabilmente dopo un Confessionale del giornalista, nel quale ha sminuito la coinquilina, considerata non all’altezza del suo background. Un discorso che ha acceso un durissimo dibattito in diretta, in cui è intervenuto anche Alfonso Signorini.

“GF Vip 7”, Attilio Romita sminuisce Sarah Altobello in Confessionale

Precipita il rapporto tra Attilio Romita e Sarah Altobello nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Il duro intervento della compagna di Attilio l’ha mandato in crisi, al punto da congelare i rapporti con la coinquilina per evitare ulteriori sofferenze alla donna della sua vita. Tuttavia, in diretta, emerge un Confessionale spiazzante nel quale il concorrente parla di Sarah, di fatto sminuendola e ritenendola non in linea con il suo background, la sua cerchia di conoscenze e il suo status sociale.

“Non potrei permettermi di andare in giro, a cena, con le persone che anche per lavoro frequento, con una compagna così frou frou – ha spiegato il giornalista, come mostra la clip che ripercorre il suo Confessionale – Ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status e una capacità di comunicare con le persone che hanno un background di un certo livello. Se andassi in giro con una simpaticona come Sarah, penso che finiremmo male”.

Sarah Altobello umiliata da Attilio: “Ti faccio così vergogna?”

Il discorso di Attilio Romita ha provocato in Sarah rabbia, amarezza e stupore: “Sono sconvolta. Tra me e Attilio il rapporto si è raffreddato, ma non mi aspettavo questa delicata osservazione sul mio conto, che non mi ha mai espresso. Ci sono rimasta male. Non mi ritengo una persona frou frou. Avresti acquisito 120.000 punti, ma sentendo queste parole… Che schifo è? Ti faccio così vergogna? Che sono io? Non si tratta una persona così che ti è stata accanto”.

Attilio Romita tenta di raddrizzare il tiro, spiegando di aver risposto a una domanda posta dal reality: “Domanda del GF: sostituiresti Mimma con Sarah? Ho risposto di no perché Sarah, senza offesa, è una tipologia di donna divertente, affettuosa, gentile. Ma il genere di donna al mio fianco corrisponde a quello di Mimma“.

Attilio Romita nella bufera: interviene anche Alfonso Signorini

Il senso del discorso di Attilio Romita è evidente a tutti, nonostante le sue giustificazioni: il giudizio su Sarah Altobello è di una donna non adeguata al suo livello e al suo background. E anche Alfonso Signorini interviene, parafrasando le sue parole e portando a galla il succo del suo discorso: “Attilio, io sono un giornalista e anche tu, e sappiamo usare le parole molto bene. Il senso era che tu hai bisogno di avere al tuo fianco una donna con un background culturale diverso. Queste sono parole tue“.

Il concorrente tenta di replicare, ma ormai il danno è fatto: “Io non ho parlato di livello alto o basso, ma di un altro genere di donna“. In diretta si apre il dibattito su Attilio Romita e le parole, a detta di molti sminuenti, su Sarah Altobello. Patrizia Rossetti interviene e lo redarguisce: “Sono rimasta molto esterrefatta. Avevo cambiato idea su Attilio quando mi aveva offesa, ma questa è una cosa che offende tutte le donne: vuol dire che allora Sarah la puoi frequentare qui e basta?”.

Anche Antonella non approva il discorso di Romita, così come Wilma che, se da un lato ritiene la Altobello “furba”, dall’altro considera esagerato l’intervento del coinquilino. Infine, dallo studio, arriva l’attacco di Sonia Bruganelli: “Non ho argomenti questa sera per difendere Attilio, perché ha detto una roba di una bruttezza e vigliaccheria”.