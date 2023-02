“C’è Posta per te”, arriva l’uragano Littizzetto: “Risolveresti anche i problemi di Harry”

Oltre ai momenti toccanti e alle storie che ci fanno versare spesso qualche lacrima, C’è Posta per te sa anche regalarci siparietti leggeri e divertenti. Come ormai accade da molte edizioni, Maria De Filippi ha invitato negli studi del suo programma l’amica Luciana Littizzetto, che come un uragano ha travolto il pubblico con la sua ironia pungente.

“C’è Posta per te”, è Luciana Littizzetto la grande protagonista

“Vengo tutti gli anni, come la Befana!”: Luciana Littizzetto è tornata negli studi di C’è Posta per te con caramelle e regali per l’amica Maria De Filippi, che come da tradizione l’ha voluta nel suo programma per regalare al suo pubblico affezionato momenti di leggerezza e spensieratezza.

La comica torinese come sempre non si è risparmiata, mostrando anche una camicia da notte con su scritto uno dei tormentoni della trasmissione: “Maria posso sapere cosa ti ha raccontato?”. Poi l’attrice ha provocato l’amica dicendole: “E adesso chi c’è? Il Principe Harry? Guarda Maria che tu potresti mettere a posto quella storia lì“.

E tra le risate del pubblico in studio ha aggiunto: “Gli elementi ci sono tutti: nonna oggi assente ingiustificata, papà rimbambito, matrigna cattiva, le cognate che si odiano. Ma ti immagini il postino che va a Buckingham Palace e Carlo e Camilla che aprono in tuta?”. Luciana ha anche il finale della storia in mente: “Finisce che li chiudi tutti nello stanzino come al solito, Maria”.

Non poteva poi mancare l’ironia su quel silenzio in studio che tiene incollati gli spettatori mentre la De Filippi cerca di risolvere i drammi familiari dei suoi ospiti. “Crea il picco dell’auditel quel silenzio“, mentre le due simulavano la scena con la complicità dello studio.

La Littizzetto ha tenuto ancora una volta banco a C’è Posta per te, regalandoci qualche sketch divertente prima di tornare alle storie toccanti del programma, tra rapporti familiari da ricucire e amori da recuperare.

Luciana Littizzetto, la missione Cupido fallisce miseramente

Il motivo della partecipazione di Luciana è presto detto: la comica ha fatto chiamare quattro vip, da tempo single, nel tentativo di far trovare loro l’amore. Si tratta di Alessandra Celentano, Alessia Marcuzzi, Tommaso Zorzi e Rudy Zerbi.

Le prime ad arrivare in studio sono la maestra di danza e la conduttrice, poi le raggiungono anche l’influencer e Zerbi: “Abbiamo saputo che siete single e abbiamo selezionato dei possibili pretendenti”. Alessandra non ha una storia da 13 anni, mentre la Marcuzzi ha messo la parola fine al suo matrimonio con Paolo Calabresi da qualche mese.

E per questo Luciana ha pensato bene di aiutare i quattro, presentando un parterre di corteggiatori di tutto rispetto: per la maestra Celentano c’era Antonio Albanese, pensionato e ballerino di 75 anni; per Alessia Marcuzzi invece è arrivato Tony Russo, proprietario di un’agenzia funebre a Caserta. “Con i calciatori hai dato, con gli imprenditori pure… I cassamortari ti mancano!”, ha scherzato la Littizzetto.

E anche per gli uomini non sono mancate le sorprese (e le risate): per Tommaso Zorzi è arrivato Giovanni, detto Carlos, preparatore atletico della Marina militare, e per Rudy, inaspettatamente, c’era Leandro, commesso appassionato di cultura vichinga. “Hai provato con tutte le donne del creato e non è andata bene, diventa fluido“, l’invito di Luciana Littizzetto a Zerbi.