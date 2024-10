I banchi di Amici continuano a essere assegnati, dal momento che nessuno dei partecipanti è ancora certo al 100% del proprio posto. Gli sfidanti non mancano e proprio in questa terza puntata del talent di Maria De Filippi ci sarà un nuovo ingresso. Già grande curiosità per il nome in questione, che circola da giorni: Chiamamifaro.

Chiamamifaro ad Amici 24. Voto: 8

Promette di far parlare di sé Chiamamifaro, che è una nuova concorrente di Amici 24 di Maria De Filippi. Il suo vero nome è Angelica Gori e il pubblico sembra decisamente apprezzarla. Di sicuro Charlie Rapido, giudice della sfida della terza puntata del talent, l’ha trovata interessante.

Ha voluto ascoltare degli inediti da parte sua e di Alena. Proprio quest’ultimo ha dato il via con Autogrill, seguita dalla nuova arrivata, che ha proposto la sua Amarcord, che le ha consentito di ottenere un banco. Eliminata, dunque, Alena, che senza polemiche ha lasciato la scuola dopo aver salutato tutti.

Le critiche di Kledi. Voto: 7

Giunti al momento delle gare, sono stati presentati i due giudici, ovvero Fiorella Mannoia e Kledi. Se la celebre cantante ha apprezzato un po’ tutti, spiegando di trovarli molto bravi e dicendosi incapace di individuare dei veri e propri difetti, il famoso ballerino è stato ben più severo.

Si è anche beccato una piccola critica ironica da parte di Maria De Filippi: “Sei diventato un rompiscatole”. Divertente il gioco delle telecamere, pronte per un primo piano su Alessandra Celentano a ogni commento negativo.

Ha molto apprezzato Alessia, soprattutto per il suo portamento, ma a Chiara ha invece detto che la vede un po’ bloccata, venendo dal classico e cimentandosi con le coreografie moderne. Ancora un apprezzamento, stavolta per Daniele, mentre Rebecca finisce nel suo mirino per un problema di piede piatto, riscontrato anche in Alessio.

Ad avere la peggio, tra tutti, è Teodora. Non è ancora al meglio della forma e questa è cosa nota, ma Kledi non si trattiene per questo: “Ti ho vista legnosa e con movimenti troppo meccanici. Troppe smorfie, inoltre”.

Nuovo singolo di Fiorella Mannoia. Voto: 10

Sempre splendida, nella voce, nell’aspetto e nell’eleganza innata, Fiorella Mannoia. Al termine dei vari giudizi, la cantante ha presentato il suo nuovo singolo, dal titolo Disobbedire. Un testo pregno di significato, soprattutto in un periodo storico del genere.

Una canzone che è un inno a rispettare il proprio credo e i propri ideali, dissentendo senza timore e facendo sentire la propria voce. Eccone riportata una parte:

Perché io non sono stata mai capacе

Di obbedire a qualche cosa che non sento

Stare zitta davanti a chi non mi piace

O non manifestare ogni volta il mio dissenso

E lo so, me lo impedisce la coscienza

E la libertà che ancora grida dentro

Ché all’ipocrisia continuo a preferire

Il diritto di disobbedire

Celentano contro Lettieri, la sfida. Voto: 4

Com’era prevedibile, fin dall’annuncio della nuova insegnante, Deborah Lettieri, sono in atto dei duri scontri. Parliamo ovviamente del rapporto con Alessandra Celentano, che continua ad avere dei modi con gli allievi altrui che generano polemiche.

Basti pensare al trattamento riservato a Rebecca, alla quale è stato assegnato un compito: una coreografia con un minimo di base classica. Il risultato? Per la storica insegnante, la giovane non è altro che un’amatoriale. Riesce a fare un po’ tutto ma non eccelle in nulla. Deborah Lettieri ha così chiesto spiegazioni: “Lei è amatoriale. Non vedo cosa ci sia da spiegare”.

Per la collega, però, questa non è altro che una definizione inutile, come il gonnellino indossato dalla ragazza, spiega. Ed ecco una staffilata di quelle evitabilissime da parte della Celentano, che colpisce, duro, e poi fa un passo indietro per evitare una pioggia di critiche: “Meglio questo gonnellino che senza, visto che non ha neanche un bel fisico. Parlo sempre di danza, eh”.

Maria De Filippi prende le parti della nuova arrivata e, tra un sorriso e l’altro, invita la Celentano a presentarsi col gonnellino nella prossima puntata. Per la Lettieri, invece, certi compiti hanno l’unico scopo di sminuire e screditare.