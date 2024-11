Amici, pagelle settima puntata: cosa è successo domenica 10 novembre

Scontri, lacrime, delusioni, ma anche graditi ritorni: la puntata di Amici del 10 novembre ha visto tornare in studio Veronica Peparini, che due anni fa aveva lasciato la scuola più famosa della tv italiana per lasciare il posto a Emanuel Lo. E ovviamente non sono mancati i colpi di scena: Sienna ha dovuto abbandonare il programma dopo aver perso la sfida contro la nuova allieva della scuola Francesca, Alessia e Luk3 non hanno convinto con le loro performance e hanno ricevuto la maglia rossa, cosa che ha scatenato una discussione accesa tra i professori di canto.

Non ne è uscita bene Anna Pettinelli, che come al solito sembra giocare al massacro con i ragazzi che non fanno parte della sua squadra: ecco chi ha lasciato il segno e chi invece ha toppato, con i voti (senza filtri) della settima puntata.

Maria De Filippi maestra d’eleganza. Voto: 9

Quando si tratta di televisione, Maria De Filippi ha sempre da impartirci lezioni di eleganza. Per giudicare la gara tra i ballerini, la conduttrice ha richiamato uno dei volti storici del programma, Veronica Peparini. La celebre coreografa, che è da poco diventata mamma di due gemelle, due anni fa aveva lasciato la scuola di Amici cedendo la sua cattedra al collega Emanuel Lo.

Ai tempi il suo compagno Andreas Muller aveva lasciato intendere che l’insegnante di danza fosse stata cacciata dal talent show nonostante l’ottimo lavoro svolto nei tanti anni di attività trascorsi nello show, parlando di “pugnalate alle spalle”. La stessa Veronica qualche tempo dopo aveva precisato che i rapporti con il programma – e soprattutto con Maria De Filippi – non erano mai stati messi in discussione (sebbene si fosse lasciato sfuggire di esserci “rimasta male”).

Non sapremo mai cosa è successo davvero tra le due (e perché Muller avesse voluto prendere a tutti i costi le difese della sua compagna) ma quel che è certo è che la conduttrice ha accolto con gioia la coreografa abbracciandola tra gli applausi fragorosi del pubblico: evidentemente l’ascia di guerra è stata sotterrata.

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi “inclassificabili”. Voto: 3

Siamo ormai abituati – purtroppo – ai siparietti tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, sempre pronti a provocarsi, lanciarsi dardi avvelenati e a discutere animosamente durante le puntate dello speciale della domenica pomeriggio di Amici. Peccato che a farne le spese siano sempre i ragazzi, che finiscono spesso nel mirino dei due insegnanti pronti a colpirli a suon di insufficienze.

Così a Diego la conduttrice radiofonica ha affibbiato un bel 4 e mezzo, a fronte di un’esibizione apprezzata sia dal pubblico in studio che dal giudice Ermal Meta, mentre TrigNo ha ricevuto da Zerbi un 3 secco, criticandone aspramente l’interpretazione (che a nostro parere non meritava un giudizio così severo). Uno scontro su questioni di principio che non porta a nessun risultato, se non a massacrare i ragazzi.

Lorella Cuccarini difende Luk3 e le sue scelte. Voto: 7

Ancora una volta il giovanissimo Luk3 è finito al centro degli scontri tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. È innegabile che il cantante non abbia brillato con la sua performance, ma dal canto suo la conduttrice radiofonica non ha perso occasione per sminuire l’allievo della collega, già criticato in precedenza perché a suo parere non è meritevole del banco.

Pettinelli è tornata alla carica, mostrando una classifica – che prende in considerazione i voti dei giudici esterni – in cui Luk3 è risultato ultimo: “Vorrei capire perché sei così convinta che Luca debba stare nella scuola”, ha detto a Lorella Cuccarini, che ha ovviamente contestato la collega, dichiarandosi consapevole di dover lavorare ancora tanto con il suo allievo.

“Vorrei che ti prendessi la responsabilità di metterlo in sfida, perché ci sono tanti ragazzi fuori che potrebbero fare un percorso migliore e più velocemente”, l’ha incalzata Anna. Lorella però è convinta delle sue scelte e vuole portare avanti il suo cantante: “Io i miei ragazzi voglio vederli crescere e non faccio come te che li prendi a caso fino a quando non ti capita quello buono!”.

Di fronte alla fermezza di Cuccarini, Pettinelli ne è uscita sconfitta: pronta a puntare il dito anche contro Rudy, le ha dimostrato con carte alla mano di aver dato la sufficienza a Luk3, dando di fatto ragione a Lorella. Doppia bocciatura questa domenica per la prof Pettinelli: scagliarsi contro i ragazzi per andare contro i colleghi e cercare lo scontro a tutti i costi non è una strategia che paga. Un altro 3 se lo merita tutto.