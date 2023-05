Amici 2023, la lite tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano accende la semifinale

La semifinale di Amici 2023 è molto accesa, non solo per la ricerca dei finalisti, ma anche per le liti tra i professori Emanuel Lo e Alessandra Celentano. I due, in squadre rivali, hanno avuto l’ennesimo acceso scontro di questa edizione, ancora una volta per le esibizioni degli allievi di ballo. Emanuel, stanco degli attacci della maestra, ha preso una posizione molto forte nei suoi confronti. Intanto la gara va avanti, e vengono ufficializzati i primi finalisti di quest’anno, in vista della grande finale del 14 maggio.

Amici 2023, è scontro tra Emanuel Lo e Alessandro Celentano

Questa edizione di Amici di Maria De Filippi verrà ricordata anche per gli scontri della maestra, Alessandra Celentano, contro gli altri professori. Al centro delle discussioni, anche durante la semifinale, sono gli attacchi della donna verso Maddalena, la ballerina della squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Proprio il compagno di Giorgia, dopo l’ennesima frecciatina nei confronti della ragazza, accusata dalla Celentano di non essere all’altezza di Isobel, ha lanciato pesanti accuse: “Usi sempre parole dure nei confronti dei ragazzi, così non li aiuti. Vuoi fare loro da terapeuta, ma credo serva a te“.

La maestra, dal suo canto, ha ignorato l’attacco frontale di Emanuel Lo, rispondendo che gli alunni, un girono, le saranno grati per averli spronati in questo modo. Non è mancato l’intervento di Cristiano Malgioglio che, con la sua solita ironia, ha punzecchiato la Celentano, dicendo che i suoi modi sono sbagliati, ma dandole ragione, a suo parere, sulla superiorità artistica di Isobel.

Chi sono i finalisti di Amici 2023

Amici 2023 è giunto alla semifinale ed è il momento di scoprire i finalisti che si contenderanno la coppa della vittoria. La finale, in onda eccezionalmente di domenica il 14 maggio, vedrà la sfida tra i ballerini e i cantanti che si sono guadagnati la maglia oro nella scuola più famosa d’Italia. Una gara non solo tra i ragazzi, ma anche tra i professori, che quest’anno si sono dimostrati più agguerriti che mai, creando più polemiche dei concorrenti stessi.

La prima finalista dell’edizione 2023 di Amici di Maria De Filippi è Isobel Kinnear, la ballerina preferita dalla maestra Alessandra Celentano, che è la prima ad aggiudicarsi la maglia per la finale. La ragazza, sulle note di I’m A Slave 4 U di Britney Spears, è riuscita a conquistare la giuria in sfida contro Aaron.

Il secondo finalista è ancora un ballerino, Mattia Zenzola che si è esibito su Judas di Lady Gaga, brano scelto per lui da Raimondo Todaro. Vince la maglia contro Wax, poiché la giuria lo ritiene pronto ad una carriera da professionista. Angelina Mango è stata incoronata terza finalista: la cantante, figlia del noto cantautore, è stata una delle concorrenti più acclamate di questa edizione, dimostrando di saper spaziare tra vari generi musicali con destrezza, come sottolineato da Michele Bravi.

La sfida finale, per la quarta maglia oro, è stata tra i due amici – nemici di questa edizione, Wax e Aaron, che sono stati spesso contrapposti dai loro professori, con numerosi guanti di sfida. Ad aggiudicarsi l’ultimo posto in finale è stato Wax, che con le sue performance in questi mesi ha conquistato (e diviso) il pubblico, e il favore della giuria di Amici.